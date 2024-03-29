В России впервые показали внутренности западных ракет Storm Shadow. Что увидели военные при разборке снаряда?

В России впервые опубликовали кадры с внутренним устройством ракет Storm Shadow

Российские военные впервые показали внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по целям. Полученные после разборки ракеты данные могут помочь в совершенствовании работы противовоздушной обороны (ПВО).

В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания Специалист армии России

По словам специалистов, иногда работа ПВО приводит к тому, что снаряд не уничтожается, а падает на землю. В таком случае боевые части ракеты остаются. Для их обезвреживания были разработаны специальные алгоритмы и инструменты, которые позволят защищать российские территории от подобных прилетов.

Агрегаты и узлы Storm Shadow разобрали, чтобы изучить их характеристики

Специалисты разобрали ракету, демонтировали агрегаты и узлы, чтобы изучить их тактико-технические характеристики. Соответствующий процесс они сняли на видео. На кадрах можно увидеть головной обтекатель, сбрасывающийся при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где и устанавливается взрыватель.

Помимо этого военные запечатлели процесс разборки ракеты. В частности, военные запечатлели частично обломанное крыло, а также узел, который его раскладывает, устройство боевой части и основной заряд. Также на видео попали турбореактивный двигатель и лопатки компрессора низкого давления.

Отмечается, что по состоянию корпуса разобранной ракеты можно предположить, что снаряд не сработал при поражении цели. Военные допустили, что Storm Shadow была подавлена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или упала из-за неисправности. Следов работы ПВО не обнаружено.

Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы Специалист армии России

Украина использовала Storm Shadow для ударов по кораблям Черноморского флота

Ракеты Storm Shadow находятся на вооружении ВСУ с мая 2023 года. Украина активно использует их для ударов по целям. В частности, ими Киев наносит ущерб российскому флоту в Черном море. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что именно Storm Shadow и Scalp использовались последние два года Украиной для ударов по кораблям Черноморского флота России. «Некоторые системы и ракеты, которые сыграли важную роль в достижении этой цели, поставили союзники по НАТО», — отметил он.

При этом генсек альянса выразил мнение, что успешное открытие Украиной коридора от Одессы до Босфора «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву.

В частности, этими же ракетами, по утверждению спикера Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната, был атакован корабль «Новочеркасск» в районе Феодосии в декабре 2023 года. Судно получило повреждения, характер которых не уточнялся. По информации Минобороны России, украинская сторона пытались ударить по полуострову при помощи авиационных управляемых ракет.

Кроме того, по признанию Великобритании, английские Storm Shadow использовались во время атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе осенью 2023 года. Тогда Украина запустила ракеты с двух самолетов Су-24, принадлежащих ВСУ. После удара в здании штаба начался пожар, который удалось локализовать лишь вечером.