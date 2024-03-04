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05:49, 4 марта 2024Мир

«Тревога в Берлине и Лондоне». Россию сочли способной отследить перевозки западных ракет на Украину

Times: разведка России способна отследить перевозки SCALP и Storm Shadow в Киев

Фото: Reuters

Российская разведка способна отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после опубликованной в СМИ беседы немецких офицеров, считает британская газета The Times.

Как пишет издание, глава ВВС Германии в ходе перехваченного разговора раскрыл секретные операции Великобритании на Украине, вызвав тревогу в Берлине и Лондоне, обсуждая способ доставки крылатых ракет в Киев.

Из расшифровки беседы следует, что Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback.

Эти информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины

The Times

Авторы статьи полагают, что Великобритания и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.

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В разговоре немецкие военные обсуждали возможный удар по Крымскому мосту

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

На тот момент Министерство обороны Германии заявило, что не комментирует публикации в СМИ. Однако позже контрразведка ФРГ начала проверку возможной утечки разговора немецких военных об ударах по России ракетами Taurus.

Как вскоре указало издание Bild, многое говорит о том, что запись разговора офицеров по поводу атаки на Крымский мост является подлинной. Как писало издание Der Spiegel, в Минобороны Германии исходят из того, что она подлинная. Газета Berliner Zeitung написала, что через несколько минут после загрузки файла стало ясно, что это не фейк и не искусственный интеллект.

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Шольц назвал утечку разговора «очень серьезным делом»

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя утечку беседы немецких офицеров, пообещал провести тщательное расследование. Отвечая на вопрос о возможном внешнеполитическом ущербе, политик заявил, что произошедшее — «очень серьезное дело».

Именно поэтому сейчас это расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это и необходимо

Олаф Шольцканцлер Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 3 марта заявил, что публикация разговора военных об ударе по Крыму является частью информационной войны, которую ведет Россия. По его словам, первые результаты проверки будут представлены только на следующей неделе.

Отвечая на вопрос о возможных отставках в Минобороны ФРГ, Писториус заявил, что не хочет спекулировать о кадровых выводах в ведомстве.

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1 февраля 2024

Германии предрекли ухудшение отношений с НАТО

Как писала The Wall Street Journal (WSJ), отношения между Германией и НАТО могут обостриться на фоне утечки разговора военных, которая «вызвала ярость» в Берлине.

Источники издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в окружении канцлера ФРГ утверждают, что Олаф Шольц не изменил позицию по поставке Taurus Киеву и все так же против передачи этого вооружения украинской армии. Канцлер ранее говорил, что для программирования снарядов и наведения ракет Taurus на цель понадобятся немецкие специалисты, однако Берлин не может направить их на Украину.

Позже Шольц заявил об отказе отправлять западных военных на Украину, поскольку Германия не хочет войны между Россией и НАТО. Ключом к восстановлению мира в Европе он видит продолжение поддержки Украины.

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      Марина Совина
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