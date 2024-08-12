В Париже завершился последний день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет выиграла сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в последний 14-й день соревнований было разыграно 13 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали два золота: женская сборная по баскетболу победила хозяек турнира — француженок — в финале, а Дженнифер Валенте выиграла в омниуме на велотреке. На счету США 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали.

Второе место заняла сборная Китая, в активе которой 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых наград. На третьем месте расположились японцы с 20 золотыми, 12 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Игры завершились церемонией закрытия

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Мероприятие прошло на преобразованном в концертный зал стадионе «Стад де Франс». Церемония включала в себя несколько этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору летних Олимпийских игр 2028 года.

В закрытии Олимпиады принял участие американский актер Том Круз. Он исполнил трюк, прыгнув с крыши стадиона.

В России церемония закрытия подверглась критике. Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что официальный постер закрытия Олимпийских игр в Париже похож на икону дьявола. На постере черного цвета была нарисована падающая на земной шар мужская фигура, объятая светом.

Российские спортсмены пропустили церемонию закрытия. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Борец вольного стиля Ахмед Тажудинов Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Сразу несколько экс-россиян завоевали награды в последний день соревнований

Бывшая российская волейболистка Екатерина Антропова победила в составе сборной Италии. Итальянские волейболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. В финале Игр в Париже они обыграли действующих чемпионок из США — 25:18, 25:20, 25:17.

Антропова — дочь баскетболиста Михаила Антропова и гандболистки Ольги Антроповой. В решающем матче она набрала шесть очков. Спортсменка переехала в Италию в 2018 года, а получила гражданство страны летом 2023 года.

Уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, завоевал золото в вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над грузином Гиви Мачарашвили. Тажудинов заявил, что победа на Олимпиаде была для него главной целью.

Всем спасибо, кто болел за меня! Всему Дагестану — от души, я чувствовал вашу поддержку. От души, братья Ахмед Тажудинов борец вольного стиля

Еще один борец-вольник, выступающий за Албанию, Ислам Дудаев победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию, в этом году стал чемпионом Европы. Мусукаев, чемпион мира (2023) и Европы (2022), сменил спортивное гражданство в 2019 году.

Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца

Инцидент с Тулкином Киличевым произошел во время празднования золотой медали подопечного тренера Хасанбоя Дусматова. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне.

На помощь Киличеву пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Сингх проводил сердечно-легочную реанимацию, а Лиллис использовал дефибриллятор. После этого тренера передали медикам скорой помощи и направили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

В Париже установили уникальное достижение

Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне, дистанция которого составляет 42,195 километра. Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 метров, 10 000 метров и в марафоне.

Легкоатлетка Сифан Хассан Фото: Lisa Leutner / Reuters

Хассан показала время 2 часа 22 минуты 55 секунд, в концовке она смогла опередить рекордсменку мира на этой дистанции эфиопку Тигст Ассефу. Бронзу взяла кенийка Хелен Обири.

Украинец Бубка попал в скандал из-за россиянки

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в прыжках с шестом Бубка в качестве члена МОК наградил олимпийским золотом представляющую Германию бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломеев. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич назвал Бубку чертом, так как он с улыбкой общался с уроженкой Барнаула.

При этом в МОК заявили, что Бубка выполнил свой долг, так как был назначен на вручение медали соревнований по художественной гимнастике в многоборье. В организации назвали критику олимпийского чемпиона неприемлемой.

После вручения золотой медали спортсмену, представляющему Германию, он стал объектом неприемлемой кампании оскорблений в интернете, которую мы решительно осуждаем МОК

Волонтеры продают свою одежду по завышенным ценам

Волонтер Алина Кравчук рассказала РБК, что вещи были бесплатно предоставлены Олимпийским комитетом. Всего был выпущен один миллион предметов. На Ebay уже очень много предложений на покупку разной одежды волонтеров на Олимпиаде. За панамку цены достигают 400 евро, за футболку просят до 200 евро.

Кравчук подчеркнула, что в официальном уставе волонтеров есть пункт, который запрещает ношение одежды вне работы. После Олимпиады город имеет право подарить волонтеру одежду. Однако относительно перепродажи вещей в регламенте ничего не сказано.