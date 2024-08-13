Стало известно о возможном назначении нового командующего СВО в Курской области

Военкор Сладков: Дюмина назначили командовать ВС России в Курской области

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России Владимира Путина, назначен командовать Северным направлением специальной военной операции (СВО), которое в том числе затрагивает Курскую область, где идут бои. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Алексей Дюмин — командующий Северным направлением СВО. Это великолепно. И я это категорически приветствую», — написал Сладков.

Он объяснил, что Дюмин быстро вникнет в сложившуюся ситуацию и начнет принимать важные решения, так как он — военный человек, уважаемый в армейских верхах и специальных службах. Кроме того, он не позволит обманывать главу государства и, будучи экс-губернатором, учтет в своих действиях потребность не только военных, но и мирных жителей Курской области, уверен военкор.

Дюмин перешел с поста главы Тульской области на работу в администрацию президента 14 мая. Как сообщали в Кремле, Дюмин займется вопросами оборонно-промышленного комплекса и спорта. 29 мая Дюмин получил еще одну должность — он стал секретарем Государственного совета.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Президент Владимир Путин пообещал Киеву достойный ответ и исключил возможность переговоров с Украиной из-за ее действий в приграничье.