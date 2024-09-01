Украинские беспилотники пытались атаковать электростанцию в Подмосковье. Что об этом известно?

Сразу 3 БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, разрушений нет

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Каширскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Беспилотники атаковали Каширскую ГРЭС

Шувалов рассказал, что Каширскую ГРЭС пытались атаковать три беспилотника.

Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы Михаил Шувалов глава городского округа Кашира

До этого очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС. Предполагается, что возгорание началось из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», за которым последовали взрывы и начался пожар.

Позже правительство региона уточнило, что пять беспилотников были сбиты в районе Конаково в Тверской области. На местах работают специалисты экстренных служб. После атаки дронов в Тверской области локализовали возгорание, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Дроны также атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод

Беспилотник был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», — уточнил он. Мэр Москвы добавил, что еще один дрон сбили в городском округе Раменский на подлете к столице.

На данный момент, десять беспилотников были сбиты на подлете к столице. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву», — отметил Собянин.

В ночь на 1 сентября украинские дроны атаковали регионы России

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Над территорией Брянской области за ночь сбили 27 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Над Воронежской областью сбили более десяти дронов, три — в Тульской области, а также два — в Курской области. Атаку беспилотников также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.

158 беспилотников ВСУ были уничтожены за ночь

В ночь на 31 августа силы ПВО сбили беспилотники в трех российских регионах. В Минобороны уточнили, что два дрона уничтожили над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Орловской и Курской областей.