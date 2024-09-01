Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 1 сентября 2024Россия

Украинские беспилотники пытались атаковать электростанцию в Подмосковье. Что об этом известно?

Сразу 3 БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, разрушений нет

Фото: И. Кейтельгиссер / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать Каширскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Беспилотники атаковали Каширскую ГРЭС

Шувалов рассказал, что Каширскую ГРЭС пытались атаковать три беспилотника.

Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы

Михаил Шуваловглава городского округа Кашира

До этого очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС. Предполагается, что возгорание началось из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», за которым последовали взрывы и начался пожар.

Позже правительство региона уточнило, что пять беспилотников были сбиты в районе Конаково в Тверской области. На местах работают специалисты экстренных служб. После атаки дронов в Тверской области локализовали возгорание, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Дроны также атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод

Беспилотник был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», — уточнил он. Мэр Москвы добавил, что еще один дрон сбили в городском округе Раменский на подлете к столице.

Материалы по теме:
«Дрон сам определяет цель и атакует» Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
«Дрон сам определяет цель и атакует»Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
19 июля 2024
«Их расстреляли в упор» Мародерство, убийства, похищения. Что происходит на занятых ВСУ территориях Курской области
«Их расстреляли в упор»Мародерство, убийства, похищения. Что происходит на занятых ВСУ территориях Курской области
12 августа 2024
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

На данный момент, десять беспилотников были сбиты на подлете к столице. «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву», — отметил Собянин.

В ночь на 1 сентября украинские дроны атаковали регионы России

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Над территорией Брянской области за ночь сбили 27 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Над Воронежской областью сбили более десяти дронов, три — в Тульской области, а также два — в Курской области. Атаку беспилотников также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.

158
беспилотников ВСУ

были уничтожены за ночь

В ночь на 31 августа силы ПВО сбили беспилотники в трех российских регионах. В Минобороны уточнили, что два дрона уничтожили над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Орловской и Курской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать электростанцию в Подмосковье. Что об этом известно?

      Очевидцы сняли видео с летевшим на Москву беспилотником

      Еще один сбитый беспилотник повредил отдельно стоящее помещение МНПЗ

      В США заявили о подавлении ПВО ВСУ российскими бомбардировщиками

      Минобороны отчиталось о 158 перехваченных украинских беспилотниках за ночь

      Мать погибших при пожаре в Подмосковье троих детей скончалась в больнице

      Эксперт назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет

      В Тверской области локализовали возгорание после атаки дронов

      Собянин заявил об очередном сбитом на подлете к Москве дроне

      Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше