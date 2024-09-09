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07:38, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Александр Масляков два года боролся с онкологией. Как прошли последние дни его жизни?

SHOT: Последние дни жизни Масляков получал паллиативную помощь в Москве
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Global Look Press

Последние дни жизни ведущего КВН Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, Масляков два года боролся с онкологией. Восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение уже не помогает, он разговаривал и дышал с трудом. Все время лечения телеведущий не общался с журналистами, уделяя внимание своей семье.

Как рассказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких.

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Звезды прощаются с Масляковым

Комик и шоумен Михаил Галустян, ставший популярным благодаря КВН, заявил, что Масляков обеспечил дорогу в мир многим молодым талантам. Он назвал телеведущего великим человеком и легендой.

Экс-участник команды «Уральские пельмени» Сергей Светлаков назвал смерть Маслякова большой утратой, а ведущего КВН — сильным человеком, который «сам был планетой, вокруг которой мы все крутились».

Юморист Павел Воля поблагодарил Маслякова «за юность» и «за путевку в жизнь». Его коллега Гарик Харламов, который ушел из КВН в результате конфликта с Масляковым, тоже публично поблагодарил его.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который был в составе жюри КВН, рассказал, что последний раз общался с Масляковым два месяца назад. «Я звонил еще около месяца назад, но он трубку не снял. Говорил с его супругой Светланой, она сказала, что у Александра Васильевича легкий насморк», — вспоминает он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что таких как Масляков, «больше не делают». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала ведущего КВН легендой российского телевидения и создателем настоящей отечественной школы юмора и сатиры.

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В 2022 году Масляков перенес коронавирус

О том, что у Маслякова неоперабельная опухоль в легких, сообщалось в апреле. Он не вел КВН и проходил поддерживающее лечение. Перед этим его сын опроверг информацию о том, что Масляков перестанет вести КВН.

В 2022 году Масляков перенес коронавирус. Из-за болезни он был вынужден пропустить несколько игр. Вместо него КВН вели актеры Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Александр Олешко, юморист Вадим Галыгин и шоумены Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. Помимо КВН Масляков был причастен к созданию других легендарных телепроектов, таких как «Алло, мы ищем таланты!» и «А ну-ка, девушки!». В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Марина Совина
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