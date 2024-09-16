Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Зеленский свой «план победы» не раскрывает

В «плане победы» Украины немного пунктов, рассказал Зеленский. Он заявил, что не может огласить подробности своей стратегии, поскольку «дал слово» президенту США Джо Байдену.

При этом украинский лидер признался, что окончательно план еще не сформулирован. «Мы подготовим план в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам стран "большой семерки" (G7), потому что я хочу знать их мнение», — отметил политик.

Итальянская газета la Repubblica, взявшая интервью у Зеленского, предположила, что речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

Украина отвергла мысль о прекращении огня

15 сентября журналисты немецкого издания Bild выяснили, что в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Также утверждается, что одновременно с этим украинский лидер хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием. О своей задумке он хочет планирует рассказать Байдену, и для этого отправится в США в ближайшие недели.

На Банковой в категоричной форме отреагировали на публикацию. Cоветник президента Украины Дмитрий Литвин назвал информацию фейком. «Из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил», — заявил он, уточнив, что Киев категорически против заморозки конфликта. «Важно, чтобы США поддержали именно план победы, а не капитуляцию», — сказал чиновник.

Киев рассчитывает на удары вглубь территории России

14 сентября стало известно, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют ударить дальнобойным оружием. «Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — заявили в Reuters со ссылкой на источник.

На данный момент Вашингтон свое разрешение на такие удары не дал. Газета The Sunday Times выяснила, что США не изменят свою позицию, пока Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. По информации, которой располагают журналисты, это условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.