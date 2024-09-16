Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:58, 16 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Киев хочет оставить россиян без комфортной жизни. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Политик выразил мнение, что если жители России окажутся без комфортных условий, в частности без электроэнергии, и если они будут пребывать в ощущении опасности, то станут оказывать давление на президента страны Владимира Путина. «Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Зеленский свой «план победы» не раскрывает

В «плане победы» Украины немного пунктов, рассказал Зеленский. Он заявил, что не может огласить подробности своей стратегии, поскольку «дал слово» президенту США Джо Байдену.

Материалы по теме:
«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
«Европа сорвалась с цепи»Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
3 сентября 2024
«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
«Все зависит от воли американцев»Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
7 сентября 2024

При этом украинский лидер признался, что окончательно план еще не сформулирован. «Мы подготовим план в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам стран "большой семерки" (G7), потому что я хочу знать их мнение», — отметил политик.

Итальянская газета la Repubblica, взявшая интервью у Зеленского, предположила, что речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

Украина отвергла мысль о прекращении огня

15 сентября журналисты немецкого издания Bild выяснили, что в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Также утверждается, что одновременно с этим украинский лидер хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием. О своей задумке он хочет планирует рассказать Байдену, и для этого отправится в США в ближайшие недели.

Материалы по теме:
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024
«Ни резервов, ни укреплений» Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
«Ни резервов, ни укреплений»Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
29 августа 2024

На Банковой в категоричной форме отреагировали на публикацию. Cоветник президента Украины Дмитрий Литвин назвал информацию фейком. «Из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил», — заявил он, уточнив, что Киев категорически против заморозки конфликта. «Важно, чтобы США поддержали именно план победы, а не капитуляцию», — сказал чиновник.

Киев рассчитывает на удары вглубь территории России

14 сентября стало известно, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют ударить дальнобойным оружием. «Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — заявили в Reuters со ссылкой на источник.

Материалы по теме:
«Не справлюсь — уйду» Президентский срок Зеленского закончен.Что он обещал украинцам и почему не сдержал своих слов?
«Не справлюсь — уйду»Президентский срок Зеленского закончен.Что он обещал украинцам и почему не сдержал своих слов?
20 мая 2024
Коррупция, облавы и произвол военкомов. На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
Коррупция, облавы и произвол военкомов.На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
20 августа 2024

На данный момент Вашингтон свое разрешение на такие удары не дал. Газета The Sunday Times выяснила, что США не изменят свою позицию, пока Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы» в боевых действиях. По информации, которой располагают журналисты, это условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о намерении лишить россиян комфортной жизни. На что рассчитывает Киев в своем тайном «плане победы»?

      Раскрыты российские регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

      В Эстонии пригрозили принудительно закрыть православную церковь

      Бритни Спирс станцевала на камеру в оголяющем тело наряде

      В полиции рассказали о расстоянии между Трампом и покушавшимся стрелком

      Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

      Раскрыта тактика ВСУ в Курской области

      Мужчина прикинулся подростком ради секса со школьницами и получил 120 лет тюрьмы

      Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

      Российский боец уничтожил пулеметный расчет украинской ДРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше