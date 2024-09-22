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03:17, 22 сентября 2024Мир

Зеленский отправляется в США. С кем он встретится и чего хочет добиться в ходе визита?

AP: Зеленский намерен начать визит в США с посещения завода боеприпасов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать свой визит в США с посещения завода по производству одного из самых необходимых для Киева видов боеприпасов, который находится в Пенсильвании. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины

Associated Press

Предприятие является одним из немногих в стране, где производят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые Киеву.

Ранее Зеленский рассказал о планах представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в США. Он заявил о запланированных встречах с Байденом и представителями Демократической и Республиканской партий, а также о подготовке встреч с бывшим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис.

Кроме того, украинский лидер планирует встретиться в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Зеленский планирует попросить Байдена разместить войска НАТО на Украине

Экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский планирует попросить американского коллегу о размещении войск НАТО на территории республики.

Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все территории

Час Фриманэкс-помощник главы Пентагона

Он выразил уверенность в том, что план Зеленского включает в себя размещение контингента Североатлантического альянса на Западной Украине, отметив, что в случае принятия соответствующего решения это станет «большим шагом к прямой войне».

Ранее французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского станет членство республики в НАТО. Украинский лидер продолжает надеяться получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение до его ухода из Белого дома через несколько месяцев.

Как писала немецкая газета Bild, Зеленский в США представит свои идеи Байдену и вице-президенту Камале Харрис. По данным издания, в план в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.

При этом в Киеве заявили, что Украина не намерена заключать какие-либо соглашения с Россией о заморозке конфликта и локальном прекращении огня.

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Запад обещает выделить Киеву средства на производство ракет и дронов

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Запад пообещал выделить Киеву деньги на производство ракет и дронов. По его словам, республика разработала ракетную программу и обменялась ею с партнерами.

Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ

Рустем Умеровглава Минобороны Украины

Министр обороны также рассказал, что Киев тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ), деньги поступают от партнеров и из бюджета страны. При этом он не уточнил, за какой период расходуется эта сумма.

Умеров заявил, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций ВСУ. «Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши [западные] партнеры были в курсе этого», — заявил министр.

Вот это герой!
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      Марина Совина
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