Байден придумал план помощи Украине перед уходом с поста президента. В чем он заключается?

Asia Times: Байден разработал план помощи Киеву перед уходом с поста президента

Президент США Джо Байден разработал новый план по Украине перед уходом со своего поста. Об этом сообщило издание Asia Times.

По его информации, политик хочет заручиться поддержкой и приверженностью помощи Украине среди американских элит на случай, если Трамп победит на выборах главы государства.

«Он собирается сделать сильное публичное заявление о том, что США будут и дальше поддерживать Украину. А краеугольным камнем этой ситуации стала встреча Байдена, Харрис и Зеленского в Белом доме», — считают аналитики.

Также источник сообщил, что целью американского лидера стало предотвратить возможность отменить поддержку Киева после того, как он сложит свои полномочия.

Байден хочет показать, что Украина по-прежнему является главным приоритетом политики США, он хочет создать ощущение поддержки таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать или отменить

Asia Times

Ранее издание Washington Post писало, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. По мнению WP, оба кандидата в президенты США ставят под сомнение продолжение помощи Киеву. Из-за этого результаты выборов не имеют решающей роли для Украины, говорится в статье.

Джонсон исключил падение Украины при победе Трампа на выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

Я не думаю, что он захочет остаться в истории как парень, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы снова сделать Америку великой, а с того, чтобы сделать снова великим Советский Союз Борис Джонсон экс-премьер Великобритании

Политик добавил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы американской администрацией руководил Трамп.

Экс-президент США многократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» при победе на президентских выборах. Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украине предложили признать потерю Донбасса в обмен на членство в НАТО

Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. Как стало известно журналистам Financial Times (FT) от неназванных источников в дипломатических кругах, в обмен Киев может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

Западные дипломаты и — все чаще — украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования Financial Times

Журналисты отмечают, что, по их данным, этот план уже согласован официальными лицами. Они делают вывод, что западные политики предлагают больше не считать присоединенные к России территории предметом военного спора.

В Офисе президента Украины публикацию назвали бредом.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что страны НАТО рассматривают возможность предложить Киеву «более конкретные шаги» для будущего членства в альянсе, хотя, вероятно, эти меры будут не настолько срочными, как хотелось бы Киеву.

По информации издания, проблема для украинских чиновников заключается в том, что приближающиеся президентские выборы в США ставят под сомнение будущую помощь в сфере безопасности для Киева. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена поддержать «план победы» до окончания его президентского срока, но Белый дом вряд ли примет какие-либо непопулярные меры, чтобы не поставить под угрозу кампанию кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

В свою очередь газета El Pais заявила, что западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на Зеленского, требуя от него начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

