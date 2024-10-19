«Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

Депутат Рады Дмитрук: бойцы ВСУ готовы вернуться в тыл из-за захвата собора УПЦ

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает [президент Украины Владимир] Зеленский для расправы над несогласными Артем Дмитрук депутат Верховной Рады

Дмитрук подчеркнул, что речь идет о целых подразделениях. Политик обвинил Зеленского в том, что тот развязал гражданскую войну, а в стране процветают коррупция и преследование за веру и язык. «До чего Зеленский довел нашу страну? Вы хоть немного представляете масштабы этой трагедии?» — задался вопросом депутат.

Дмитрук известен как защитник УПЦ, в настоящее время он покинул Украину. 24 сентября он был задержан в Лондоне. «Против меня идет политическое преследование за мои политические взгляды и поддержку УПЦ», — заявил парламентарий. Он подчеркнул, что принятие закона о запрете УПЦ противоречит интересам избравших его граждан. Офис генпрокурора Украины сообщил о подготовке экстрадиции политика. Он подозревается в нападении группой лиц на правоохранителя и военного, а также попытке похищения огнестрельного оружия.

Собор попытались захватить неизвестные в масках

В ночь на 17 октября неизвестные люди в масках попытались захватить Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ, разграбив имущество храма. Один из хулиганов открыл стрельбу по прихожанам, другой использовал перцовый баллончик.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал захват самого большого храма УПЦ «добровольным переходом общины» в состав Православной церкви Украины (ПЦУ).

Мы как власть не вмешивались в этот процесс, община добровольно перешла в Православную церковь Украины Анатолий Бондаренко мэр Черкасс

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма. Устанавливаются свидетели и очевидцы инцидента, а также изучаются записи произошедшего в социальных сетях.

Захарова обвинила власти Украины в преступном деянии против УПЦ

Захват Архангело-Михайловского собора в Черкассах является очередным преступным деянием властей в Киеве против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, неизвестные зашли в здание собора, который является крупным храмом УПЦ в стране. Они открыли стрельбу по мирным прихожанам, а также ранили Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Захарова добавила, что слова мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о «добровольном переходе» церкви под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) являются циничными. Она призвала международные организации обратить внимание на этот инцидент.

15 октября кабинет министров Украины поручил разработать порядок выявления «аффилированности религиозных организаций» в рамках запрета канонической УПЦ. Поручение направлено Государственной службе Украины по этнополитике. Предполагаемый механизм должен выявлять связь религиозной организации с иностранными институтами влияния. В рамках закона о запрете УПЦ на Украине заявляют, что такой организацией якобы является Русская православная церковь (РПЦ).

