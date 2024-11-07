«Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

Захарова: прощальную речь Харрис читала с экрана суфлера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера. Также она прикрепила несколько фотографий, подтверждающих этот факт.

Харрис призвала не опускать руки

Харрис выступила с десятиминутной речью перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти.

Она призвала не опускать руки, а закатать рукава. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью. Она отметила, что многие люди говорят о наступлении «темных времен» в США, при этом выразив надежду, что они ошибаются.

Это не значит, что в будущем мы не победим. Главное — никогда не сдаваться. Никогда не прекращать попыток сделать мир лучше Камала Харрис кандидат в президенты США

«Но, Америка, если это так, давай осветим небо огнем миллиардов звезд. Светом оптимизма, веры, истины и служения», — сказала Харрис.

Байден объяснил проигрыш Харрис

Американский лидер Джо Байден высказался после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Проигрыш Харрис он объяснил тем, что ей пришлось вступить в предвыборную гонку «при чрезвычайных обстоятельствах возглавить историческую кампанию». Байден подчеркнул, что Харрис продолжит борьбу и «останется лидером, на которого будут равняться наши дети из поколения в поколение».

В свою очередь, сторонники Демократической партии США обвинили Байдена в поражении Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья действующего президента вплоть до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Трампом. После них глава государства снял свою кандидатуру, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

Впрочем, в поражении Харрис обнаружили еще один фактор — «проклятие рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фотографии со встреч Зеленского с политиками, которые потом оказались вычеркнуты из политической жизни. В частности, на снимках запечатлены бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.