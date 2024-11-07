Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:14, 7 ноября 2024Мир

«Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

Захарова: прощальную речь Харрис читала с экрана суфлера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Hannah McKay / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера. Также она прикрепила несколько фотографий, подтверждающих этот факт.

Харрис призвала не опускать руки

Харрис выступила с десятиминутной речью перед своими сторонниками в ночь на 7 ноября. Она признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа и пообещала мирную передачу власти.

Материалы по теме:
В США завершились президентские выборы. Кандидаты, избиратели и их эмоции на самых ярких фото с дня голосования
В США завершились президентские выборы.Кандидаты, избиратели и их эмоции на самых ярких фото с дня голосования
6 ноября 2024
«Перспектив на мир почти нет» Дональд Трамп снова стал президентом США. Что изменится в мире с его возвращением?
«Перспектив на мир почти нет»Дональд Трамп снова стал президентом США. Что изменится в мире с его возвращением?
Сегодня

Она призвала не опускать руки, а закатать рукава. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью. Она отметила, что многие люди говорят о наступлении «темных времен» в США, при этом выразив надежду, что они ошибаются.

Это не значит, что в будущем мы не победим. Главное — никогда не сдаваться. Никогда не прекращать попыток сделать мир лучше

Камала Харрискандидат в президенты США

«Но, Америка, если это так, давай осветим небо огнем миллиардов звезд. Светом оптимизма, веры, истины и служения», — сказала Харрис.

Байден объяснил проигрыш Харрис

Американский лидер Джо Байден высказался после поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства. Проигрыш Харрис он объяснил тем, что ей пришлось вступить в предвыборную гонку «при чрезвычайных обстоятельствах возглавить историческую кампанию». Байден подчеркнул, что Харрис продолжит борьбу и «останется лидером, на которого будут равняться наши дети из поколения в поколение».

В свою очередь, сторонники Демократической партии США обвинили Байдена в поражении Харрис. Основная претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья действующего президента вплоть до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Трампом. После них глава государства снял свою кандидатуру, и Харрис заменила его всего за три месяца до окончания предвыборной гонки.

Материалы по теме:
«Самая жесткая кампания в истории» Как выборы президента изменят США и станут новым этапом конфликта на Украине?
«Самая жесткая кампания в истории»Как выборы президента изменят США и станут новым этапом конфликта на Украине?
1 ноября 2024
«США больше нельзя доверять» Разведчик Скотт Риттер — об отношениях США с Россией и Украиной после выборов президента
«США больше нельзя доверять»Разведчик Скотт Риттер — об отношениях США с Россией и Украиной после выборов президента
5 ноября 2024

Впрочем, в поражении Харрис обнаружили еще один фактор — «проклятие рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фотографии со встреч Зеленского с политиками, которые потом оказались вычеркнуты из политической жизни. В частности, на снимках запечатлены бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

      Пленный рассказал об отправке офицером ВСУ бойцов на убой

      В Госдуме дали НАТО один совет

      Аналитик описал положение Зеленского после победы Трампа словами «все кончено»

      В России допустили резкие действия со стороны США

      Белла Хадид снялась топлес

      Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

      Харрис призвала закатать рукава после поражения на выборах

      Посетитель ресторана заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

      Порошенко выдвинул Зеленскому и Трампу пять требований

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше