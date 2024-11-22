На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

Потерянный на свалке диск с криптовалютой подорожал до 82 миллиардов рублей

Стоимость выброшенного диска с криптовалютой, который затерялся на свалке в британском городе Ньюпорт, выросла в сотни раз и превысила 82 миллиарда рублей. Его бывший владелец, 38-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс, годами пытался до него добраться, но все впустую. И не потому, что диска там нет. Он есть, но городские власти запрещают его искать. Теперь Хоуэллс намерен перейти от слов к действию и все-таки добиться своего.

Почему криптовалюту на десятки миллиардов рублей выбросили на свалку

Хоуэллс заинтересовался биткоином, когда эта криптовалюта еще не получила известность. В то время ее мог майнить каждый — не требовались ни серьезные вложения, ни специальная техника. Особой прибыли это, впрочем, не приносило, поскольку биткоины почти ничего не стоили.

С той поры у Хоуэллса осталось около восьми тысяч биткоинов. Диск, на который они были записаны, оказался на помойке в 2013 году. Когда Хоуэллс и его девушка делали уборку в доме, он положил диск в пакет с компьютерными деталями. К утру пакет исчез — как оказалось, утром подруга Джеймса вместе со всем собранным мусором отвезла его на помойку.

В январе 2013 года биткоин стоил относительно недорого — всего 13 долларов. Но именно тогда его курс пошел в рост. Еще до конца года стоимость потерянного диска достигла четырех миллионов долларов. Это была сумма, на которую Хоуэллс не мог махнуть рукой. Чтобы найти выброшенный диск, Хоуэллс проследил путь мусора до свалки в Ньюпорте и определил место, где его могли выгрузить.

Джеймс Хоуэллс Кадр: BBC News

Тем временем курс биткоина продолжает расти. После недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах в США это происходит с умопомрачительной скоростью. 22 ноября 2024 года за один биткоин стали давать 99 тысяч долларов, то есть на 4,42 процента больше, чем всего несколько часов назад. Чтобы установить новый исторический рекорд, понадобилось меньше суток.

Из-за этого стоимость биткоинов на выброшенном диске достигла баснословной величины — 632 миллиона фунтов стерлингов (82 миллиарда рублей). И очевидно, что это не предел. Хоуэллс подозревает, что скоро его потерянные биткоины станут еще дороже и в 2025 году будут стоить миллиард фунтов стерлингов.

Как Хоуэллс искал потерянный диск с биткоинами

Хоуэллс провел аэрофотосъемку мусорного полигона и утверждает, что обнаружил участок площадью около 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где, вероятнее всего, находится его диск. Поиски, по его оценке, должны занять от девяти до двенадцати месяцев.

Сначала Хоуэллс считал, что для того, чтобы найти диск, ему придется перебрать 300-400 тысяч тонн мусора. Сейчас он надеется, что задача в несколько раз проще, и количество мусора, который нужно просеять, составляет не более 100 тысяч тонн.

Еще одна проблема связана с восстановлением данных. Поскольку диск пролежал на свалке больше десяти лет, это может быть нетривиальной задачей. Чтобы убедиться, что его еще можно спасти, Хоуэллс обратился к специалистам НАСА. Те заверили его, что нет ничего невозможного.

Они смогли восстановить данные с взорвавшегося шаттла «Колумбия» и не думают, что реанимация попавшего на свалку жесткого диска будет более сложной задачей Джеймс Хоуэллс человек, выбросивший восемь тысяч биткоинов

Для охраны территории во время раскопок Хоуэллс хотел использовать роботов-собак. Непосредственно рыться в мусоре, согласно его плану, должна была механическая рука, управляемая искусственным интеллектом. Когда она отфильтрует похожие на диск предметы, к их сортировке приступят люди.

Почему городские власти не позволяют Хоуэллсу начать поиски

Хоуэллс много лет пытался добиться от горсовета Ньюпорта разрешения на проведение раскопок на городской свалке, но всякий раз получал отказ.

Представители городских властей утверждают, что затраты на раскопки, хранение и обращение с отходами могут составить миллионы фунтов. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться. Зато велика вероятность серьезного ущерба окружающей среде.

Даже если бы мы одобрили его запрос, остается вопрос, кто компенсирует расходы, если жесткий диск не удастся найти или он окажется поврежден до такой степени, что с него нельзя считать данные представительница местных властей

Есть и юридические сложности. Представители горсовета полагают, что Хоуэллс больше не является владельцем диска с криптовалютой, поскольку он его выбросил. Хоуэллс, в свою очередь, настаивает, что диск выброшен без его ведома и разрешения, поэтому все еще считается его собственностью.

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Как Хоуэллс пытается решить эту проблему

В ответ на замечания горсовета о стоимости поисков Хоуэллс нашел инвесторов — некий хедж-фонд, готовый покрыть стоимость работ и оборудования в обмен на львиную долю найденных биткоинов. Речь идет о существенных расходах: один лишь сканер может стоить до 500 тысяч фунтов стерлингов (60 миллионов рублей).

Кроме того, Хоуэллс пообещал, что город получит свою долю даже в случае провала. Он предложил положить крупную сумму денег на эскроу-счет, к которому городские власти получат доступ в случае неудачи. Эти условия предполагалось прописать в контракте, который покрыл бы все возможные риски, беспокоящие чиновников.

Это должен быть масштабный и деликатный поиск, а не просто копание в земле с ведром и лопатой. Мы будем использовать систему с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими устройствами и сканером с искусственным интеллектом, который будет распознавать предметы, схожие по размеру и материалу с жестким диском Джеймс Хоуэллс IT-специалист

Несмотря на его усилия городские власти по-прежнему не хотят иметь с ним дела. Они не претендуют на деньги и хотят лишь того, чтобы их оставили в покое. Весной 2024 года по их решению свалку окружили забором и поставили там круглосуточную охрану. Это было сделано не для того, чтобы не пустить туда желающих поживиться чужой криптовалютой. Таким образом городские власти пытаются помешать бывшему владельцу отыскать свой диск.

Хоуэллс надеется добиться своего в суде и подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта. Он оценил его в 495 миллионов фунтов стерлингов — столько можно было выручить за его биткоины несколько месяцев назад.

В Ньюпорте есть вещь, стоящая почти 750 миллионов долларов, и Ньюпортский совет не хочет ее искать. Я все еще готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть. Им следует прийти ко мне и поговорить Джеймс Хоуэллс человек, выбросивший восемь тысяч биткоинов

Хоуэллс признает, что вряд ли получит компенсацию. Тяжба была затеяна для того, чтобы власти Ньюпорта прекратили ему мешать. Он считает, что финансовый риск сделает их сговорчивее.