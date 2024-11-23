Байден позвонил Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». О чем говорили политики?

Байден и Макрон обсудили по телефону развития событий на Украине

Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». Политики обсудили развитие событий на Украине.

Президент Байден обсудил сегодня с президентом Франции Макроном ряд глобальных и двусторонних вопросов: события на Украине, а также на Ближнем Востоке, в том числе усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане Белый дом

Также Макрон и Байден в ходе телефонного разговора пообещали продолжать тесное взаимодействие и консультации как лично, так и через свои силы национальной безопасности.

Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России

Президент Франции после допущения ударов западным оружием вглубь российской территории, данного Вооруженным силам Украины (ВСУ), и обновления ядерной доктрины России обратился к российскому коллеге Владимиру Путину. Политик призвал российскую сторону принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям… соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации Эммануэль Макрон Президент Франции

Также Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Глава Франции отметил, что в эскалации украинского конфликта якобы виновата только Россия, а Соединенные Штаты были вынуждены реагировать на «внезапное изменение в этой войне». «Это было абсолютно правильное решение», — заявил политик.

Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20

Французский лидер пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

Официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан отметил, что рукопожатие Лаврова и Макрона на саммите G20 привело к большому резонансу в СМИ. По его словам, регулярного диалога между странами нет. Он назвал существующий между двумя странами диалог хаотичным и не комментировал вопрос о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что желание президента Франции пожать руку главе МИД России является политикой «двух стульев».

Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Это позиция России, но вы ведь спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Наверное, это является тем, что многие называют, смотря на действия Елисейского дворца, политикой двух стульев Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Сам Лавров назвал рукопожатие с Макроном «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.