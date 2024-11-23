Действующий президент США Джо Байден позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». Политики обсудили развитие событий на Украине.
Президент Байден обсудил сегодня с президентом Франции Макроном ряд глобальных и двусторонних вопросов: события на Украине, а также на Ближнем Востоке, в том числе усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане
Также Макрон и Байден в ходе телефонного разговора пообещали продолжать тесное взаимодействие и консультации как лично, так и через свои силы национальной безопасности.
Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России
Президент Франции после допущения ударов западным оружием вглубь российской территории, данного Вооруженным силам Украины (ВСУ), и обновления ядерной доктрины России обратился к российскому коллеге Владимиру Путину. Политик призвал российскую сторону принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.
Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям… соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации
Также Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Глава Франции отметил, что в эскалации украинского конфликта якобы виновата только Россия, а Соединенные Штаты были вынуждены реагировать на «внезапное изменение в этой войне». «Это было абсолютно правильное решение», — заявил политик.
Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20
Французский лидер пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.
Официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан отметил, что рукопожатие Лаврова и Макрона на саммите G20 привело к большому резонансу в СМИ. По его словам, регулярного диалога между странами нет. Он назвал существующий между двумя странами диалог хаотичным и не комментировал вопрос о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что желание президента Франции пожать руку главе МИД России является политикой «двух стульев».
Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Это позиция России, но вы ведь спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Наверное, это является тем, что многие называют, смотря на действия Елисейского дворца, политикой двух стульев
Сам Лавров назвал рукопожатие с Макроном «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.