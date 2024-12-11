ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

Пушилин заявил об атаке ВСУ по Енакиево дальнобойным высокоточным вооружением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), заявил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что жертв в результате атаки удалось избежать.

Со стороны ВФУ совершены шесть вооруженных атак. Применялись высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА Денис Пушилин Глава ДНР

В администрации городского округа Енакиево заявили, что врачи, сотрудники МЧС и иные службы приведены в полную готовность.

Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков сообщил, что объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР эвакуация населения проходит на добровольной основе. Он отметил, что для жителей организованно безопасное место с питанием. «Все в рабочем режиме, все под контролем», — сказал он.

ВСУ пытаются атаковать Россию с помощью западной техники

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую область с помощью ракеты, сообщило правительство приграничного региона. «Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» —заявили в правительстве.

6 декабря украинские войска пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами (БЭК) «Гавия». Российские военные уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров «Раптор».

По словам заместителя начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел, ВСУ используют большое количество военной техники стран Североатлантического альянса при атаках на позиции Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что российская артиллерия уничтожает технику ВСУ на подкатах.

ВСУ пять раз пытались атаковать место запуска российского «Орешника»

10 декабря стало известно о пятой попытке украинских военных атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

Очередной дрон, направлявшийся к объекту, был сбит. Возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору, фигурантами которого стали неустановленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

О первой попытке ВСУ атаковать место запуска Орешника» стало известно 5 декабря. Тогда средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Еще три беспилотных летательных аппарата ВСУ были уничтожены за утро 9 декабря.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в России знали, что ВСУ попытаются атаковать место запуска ракет «Орешник».

«Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго

Андрей Колесник Член комитета Госдумы по обороне

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, заявил, что уровень защищенности полигона Капустин Яр в Астраханской области, с которого запускали российский «Орешник», весьма высок.