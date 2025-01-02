Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck

1 января около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

Инцидент расследует полиция. Возгорание ликвидировали. Как сообщает Daily Mail, один из постояльцев отеля слышал мощный взрыв.

Позднее в Федеральном бюро расследований рассказали, что после того, как автомобиль остановился у стеклянных дверей отеля, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел мощный взрыв. Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл подтвердил, что человек, находившийся внутри Cybertruck, не выжил. В дальнейшем полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику во взорвавшемся автомобиле.

В США начали расследовать взрыв Cybertruck как возможный теракт

Власти расследуют взрыв Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе как возможный теракт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Следователи не знают, что стало причиной взрыва, например, было ли что-то не так с транспортным средством или что-то спровоцировало его. Определение того, что стояло за взрывом, является ключевым направлением расследования, говорится в материале.

Источник ABC рассказал, что в автомобиле находилась пиротехника. Следователи пытаются установить, планировал ли водитель намеренно устроить взрыв.

Илон Маск прокомментировал происшествие с Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что вся команда высшего звена Tesla, принадлежащей ему компании-производителя электромобиля, расследует происшествие. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

Мы никогда не видели ничего подобного Илон Маск предприниматель

Он добавил, что взрыв был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. «Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск.

В США допускают связь между взрывом Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Маск допустил, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом.

Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и [пикап Ford] F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой Илон Маск предприниматель

Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе [выясняют] есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — подчеркнул глава Белого дома.

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35. Позднее число жертв выросло до 15 человек. Подозреваемого в наезде на толпу зовут Шамсуд Дин Джаббар, ему 42 года.