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12:05, 5 февраля 2025Экономика

В Приднестровье продлили срок действия экстренного решения

Парламент Приднестровья продлил режим чрезвычайного положения в экономике
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Кулекин/ РИА Новости

Депутаты парламента Приднестровья (ПМР) в среду единогласно утвердили указ главы непризнанной республики о продлении на ее территории чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подтвердил Верховный совет, срок действия экстренного решения, принятого в связи с ситуацией вокруг поставок газа в регион, продлен на 30 суток, до 10 марта включительно.

Режим ЧП ввели в Приднестровье в первой половине декабря из-за неопределенности с транзитом топлива через территорию Украины. Отмечалось, что речь идет о формировании особых правил закупки природного газа и создания топливных резервов.

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Позднее, с 1 января, «Газпром» остановил поставки газа Молдавии из-за долгов компании «Молдовагаз». Тирасполю, обеспечивавшему около 80 процентов потребностей этой постсоветской страны в электроэнергии, топливо тоже поступать перестало. Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии назвали такой формат поставок незаконным и предложили Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене.

На фоне этого из Кишинева зазвучали заявления о намерении использовать энергетический кризис для «реинтеграции» Приднестровья. В феврале Молдавия начала поставлять республике газ в долг, закупаемый в Румынии и Болгарии. Идеи Владимира Зеленского о переходе местной ГРЭС на украинский уголь глава ПМР Вадим Красносельский отверг, объяснив, что станция «работает на антраците», а переход на предлагаемое топливо займет много времени и обойдется очень дорого.

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