«Может когда-нибудь стать Россией». Трамп заявил о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю. «Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — подчеркнул он.

Как сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

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Трамп отметил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств. «У них огромной ценности земля. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги. Трамп подчеркнул, что США потратили на Киев 300-350 миллиардов долларов, в то время, как Европа — всего лишь 100 миллиардов. Однако он ушел от ответа на вопрос о том, продолжают ли США поставлять оружие Украине.

План Трампа по Украине не готов

Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС). Такую причину раскрыло издание The Telegraph. Отмечается, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог пообещал провести переговоры со всеми союзниками Вашингтона по НАТО до завершения работы над планом. Он также заверил европейских партнеров в том, что Вашингтон собирается максимально укрепить позиции Киева до начала переговоров с Россией.

О том, что план Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности, также сообщало ANSA. Источники агентства в НАТО пояснили, что Келлог приедет в штаб-квартиру НАТО во второй половине февраля для проведения ряда встреч, и только тогда документ станет зрелым». Высокопоставленный дипломат альянса, пожелавший остаться анонимным, отметил. что Трамп — единственный, кто может повлиять на президента России Владимира Путина. «Хорошо, что они общаются друг с другом, но без Европы соглашения быть не может», — резюмировал он.

В США увидели нежелание Трампа и Путина считаться с мнением Зеленского

Путин и Трамп не будут считаться с мнением украинского лидера Владимира Зеленского на мирных переговорах.С оответствующие планы раскрыл телеканал CNN. «Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет. Зеленский больше не является непреодолимой фигурой», — указано в сообщении. Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины. Зеленский, подчеркивает телеканал, сможет участвовать в подготовке мирного процесса, однако подписывать необходимые документы будет уже новый глава Украины, который не будет иметь «неудобной истории».

Также сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Трампа при заключении мира, чем Зеленский. «Прекращение огня может обеспечить (...) шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность ВСУ для не совсем идеального соглашения с Москвой», — указал CNN.

