Жительница Суджи Анна Богунова сообщила, что танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие во вторжении в Курскую область, признались, что их заставили воевать под угрозой «отправить в подвал».
У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: «Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь»
В феврале пленный солдат ВСУ Максим Волошин заявил, что большинство украинских мужчин не хотят воевать.
По его словам, он провел в учебном центре Вооруженных сил Украины неделю, после чего ему удалось сбежать. Однако спустя несколько месяцев после самовольного оставления части его задержали сотрудники военкомата в Днепропетровской области.
80 процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь — тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора
Солдаты ВСУ жалуются на нарушения условий контрактов призывников
Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, заявил боец ВСУ. «Недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы», — сообщил офицер морской пехоты Украины. Он также подчеркнул, что его контракт заключен на период конфликта. По его словам, это буквально билет в один конец.
Также украинские военные пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области. По данным ВС России, командование 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины не позволяет военным покидать позиции месяцами.
Материалы радиоперехвата показали, что командование ни при каких обстоятельствах не желает совершать ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях до изнеможения
Офицеры ВСУ, в свою очередь, пожаловались на игнорирование проблем, включая недостаток личного состава, со стороны командования армией.
Попавшие в плен бойцы ВСУ не хотят возвращаться на родину
В феврале пленный боец Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека.
В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях
В ноябре 2024 года волонтер Марина Ашифина утверждала, что находящиеся на территории Российской Федерации пленные украинские солдаты массово отказываются от обменов. По ее словам, многие украинские бойцы выразили желание остаться жить в России, а семьи поддерживают их в этом стремлении.
Также в мае 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что попавшие в плен украинские офицеры чувствуют себя в безопасности в РФ и не хотят возвращаться на родину, потому что там их отправят обратно на фронт.