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07:21, 17 марта 2025Бывший СССР

«Пять лет тюрьмы или поедешь повоюешь». Танкисты ВСУ признались, что их угрозами отправили на фронт

РИА Новости: Танкисты ВСУ заявили, что их заставили воевать под угрозой тюрьмы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Жительница Суджи Анна Богунова сообщила, что танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие во вторжении в Курскую область, признались, что их заставили воевать под угрозой «отправить в подвал».

У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: «Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь»

Анна БогуноваЖительница Суджи

В феврале пленный солдат ВСУ Максим Волошин заявил, что большинство украинских мужчин не хотят воевать.

По его словам, он провел в учебном центре Вооруженных сил Украины неделю, после чего ему удалось сбежать. Однако спустя несколько месяцев после самовольного оставления части его задержали сотрудники военкомата в Днепропетровской области.

80 процентов людей не хотят воевать. Просто заставили. Не пойдешь — тюрьма, а из тюрьмы тебя все равно закинут туда. Не оставили выбора

Максим ВолошинПленный солдат ВСУ

Солдаты ВСУ жалуются на нарушения условий контрактов призывников

Украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, заявил боец ВСУ. «Недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригады. Они поступили на службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы», — сообщил офицер морской пехоты Украины. Он также подчеркнул, что его контракт заключен на период конфликта. По его словам, это буквально билет в один конец.

Также украинские военные пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области. По данным ВС России, командование 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины не позволяет военным покидать позиции месяцами.

Материалы радиоперехвата показали, что командование ни при каких обстоятельствах не желает совершать ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях до изнеможения

Telegram-канал «Северный ветер»

Офицеры ВСУ, в свою очередь, пожаловались на игнорирование проблем, включая недостаток личного состава, со стороны командования армией.

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Попавшие в плен бойцы ВСУ не хотят возвращаться на родину

В феврале пленный боец Олег Гончаров заявил, что не хочет возвращаться на Украину из-за отсутствия прав человека.

В такую страну, где людей не ценят, я бы, конечно, не хотел возвращаться тоже. Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своем народе, заботится о людях. Сейчас там на данный момент правительство не заботится о своих людях

Олег ГончаровПленный боец

В ноябре 2024 года волонтер Марина Ашифина утверждала, что находящиеся на территории Российской Федерации пленные украинские солдаты массово отказываются от обменов. По ее словам, многие украинские бойцы выразили желание остаться жить в России, а семьи поддерживают их в этом стремлении.

Также в мае 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что попавшие в плен украинские офицеры чувствуют себя в безопасности в РФ и не хотят возвращаться на родину, потому что там их отправят обратно на фронт.

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