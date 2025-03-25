Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 25 марта 2025Бывший СССР

Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

Порошенко усомнился в полномочиях делегации Киева на встречах с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко усомнился в легитимности украинской делегации, проводившей переговоры с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. По его словам, она не могла представлять Киев без директив, об утверждении которых официально не сообщалось.

Политик отметил, что в республике до сих пор действует указ бывшего главы государства Виктора Ющенко, который требует утверждения директив перед подобными встречами. Без них, продолжил депутат, выступать, делать заявления и вести переговоры от имени государства могут лишь три человека: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. «Для всех остальных нужны директивы», — подчеркнул Порошенко.

При этом он не исключил, что документ могли утвердить тайно.

Мы ничего не слышали об утверждении таких детектив, являющихся официальным документом (...) Указ это действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет [президента Украины Владимира] Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений

Петр Порошенкобывший президент Украины

Кто представлял Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии?

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии прошла вечером 23 марта. В состав украинской делегации вошли министр обороны республики Рустем Умеров, заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса, а также эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил. Ранее переговоры с американцами вели глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Со стороны США во встрече участвовали сотрудники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу украинской делегации конструктивной. «Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — заявил он по итогам встречи делегаций.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Позднее в Эр-Рияд прибыла российская делегация. Переговоры Москвы и Вашингтона состоялись 24 марта.

О чем говорили делегации?

По информации источников Bloomberg, США и Украина обсуждали в столице Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.

Советник главы ОП Украины Сергей Лещенко сообщил, что на встрече поднимался вопрос о возможности остановить удары по портам.

«Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их [российские] объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты», — заявил советник, добавив, что Киев, в частности, будет просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.

Материалы по теме:
В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?
В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?
Сегодня
В России поделились впечатлениями о переговорах с США по Украине. Диалог назвали непростым
В России поделились впечатлениями о переговорах с США по Украине. Диалог назвали непростым
Сегодня

Умеров же, в свою очередь, отметил, что стороны обсуждали «ряд сложных технических вопросов». «Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — рассказал он, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.

    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

    Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

    Наемница из Канады обвинила Трампа в срыве планов Украины

    Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

    Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

    Россияне раскупили почти все номера в отелях Алтая на лето

    Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

    Бесстрашный чистильщик снега в российском городе попал на видео

    Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики

    Иранская валюта подешевела до миллиона за доллар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше