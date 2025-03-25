Порошенко усомнился в праве делегации Украины вести переговоры с США. Он заявил, что без директив это могут делать лишь трое

Порошенко усомнился в полномочиях делегации Киева на встречах с США

Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко усомнился в легитимности украинской делегации, проводившей переговоры с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. По его словам, она не могла представлять Киев без директив, об утверждении которых официально не сообщалось.

Политик отметил, что в республике до сих пор действует указ бывшего главы государства Виктора Ющенко, который требует утверждения директив перед подобными встречами. Без них, продолжил депутат, выступать, делать заявления и вести переговоры от имени государства могут лишь три человека: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. «Для всех остальных нужны директивы», — подчеркнул Порошенко.

При этом он не исключил, что документ могли утвердить тайно.

Мы ничего не слышали об утверждении таких детектив, являющихся официальным документом (...) Указ это действует и сейчас. Это значит, что делегация, которая поехала, там нет премьера, нет министра иностранных дел и нет [президента Украины Владимира] Зеленского. Она должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений Петр Порошенко бывший президент Украины

Кто представлял Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии?

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии прошла вечером 23 марта. В состав украинской делегации вошли министр обороны республики Рустем Умеров, заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса, а также эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил. Ранее переговоры с американцами вели глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Со стороны США во встрече участвовали сотрудники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, помощники советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал работу украинской делегации конструктивной. «Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается», — заявил он по итогам встречи делегаций.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Позднее в Эр-Рияд прибыла российская делегация. Переговоры Москвы и Вашингтона состоялись 24 марта.

О чем говорили делегации?

По информации источников Bloomberg, США и Украина обсуждали в столице Эр-Рияде вопрос прекращения огня и боевых действий в пространстве Черного моря и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.

Советник главы ОП Украины Сергей Лещенко сообщил, что на встрече поднимался вопрос о возможности остановить удары по портам.

«Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их [российские] объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты», — заявил советник, добавив, что Киев, в частности, будет просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.

Умеров же, в свою очередь, отметил, что стороны обсуждали «ряд сложных технических вопросов». «Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — рассказал он, назвав прошедшие переговоры конструктивными и содержательными.