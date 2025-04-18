Филиппо: США унизили Макрона на переговорах в Париже

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что представители делегации США унизили президента Франции Эммануэля Макрона на вчерашних переговорах по Украине в Париже.

«Макрон ведет себя умно в социальных сетях, но на самом деле вчерашний день был для него очень унизительным: двое представителей [президента США Дональда] Трампа преподали ему чертовски хороший урок мира посреди Парижа», — высказался Филиппо.

Он указал, что в то время, когда шли переговоры в Париже, США проголосовали против антироссийской резолюции в ООН, которую Макрон «горячо» поддерживал.

Радикальное унижение для нелепо воинствующего Макрона! Флориан Филиппо лидер партии «Патриоты»

Макрон назвал переговоры позитивными и конструктивными

Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, как «позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира».

Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне. Перед этим он поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Фото: Ludovic Marin / POOL / Reuters

В свою очередь, в Госдепартаменте США сообщили, что «контуры мира» по Украине, которые предложили они в ходе переговоров в Париже, были восприняты с воодушевлением. «Обнадеживающая поддержка в Париже предложений США показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что представители Европейского союза пытались убедить американскую сторону ужесточить позиции в отношении России, в том числе посредством масштабного» пакета санкций.

При этом, по данным агентства, участники встречи в Париже сообщили официальным лицам США, что они полностью поддерживают главную цель Трампа — скорейшее прекращение конфликта.

Филиппо регулярно стал критиковать Макрона

Флориан Филиппо регулярно выступает с жесткой критикой в адрес Макрона. Так, он считает, что тот вместе с ЕС втайне от французских граждан приближает войну.

Ранее он говорил, что президента унижали также и после того, как его призыв к местному бизнесу не инвестировать в американскую экономику оказался неуслышанным. Филиппо напомнил, что буквально через несколько часов после того, как Макрон обратился к предпринимателям, стало известно, что ряд французских фирм не намерены рвать отношений с рынком США.

Фото: Ludovic Marin / POOL / Reuters

Кроме того, он называл Макрона самым опасным политиком в мире, даже опаснее Трампа. «Так кто же на самом деле угрожает миру во всем мире? Кто этот сумасшедший? Макрон или Трамп? Мой ответ ясен: Макрон несравненно опаснее Трампа!» — писал политик.

Филиппо также критиковал слова Макрона о ядерном оружии, указывая, что желание расширить французский ядерный зонтик на Европу является эскалацией мировой обстановки и не отвечает интересам безопасности.