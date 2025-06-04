Американский корабль с ракетами Tomahawk зашел в Балтийское море. Эти боеприпасы способны «достать до Урала»

В Балтику зашел эсминец типа Arleigh Burke с дальнобойными ракетами Tomahawk

В Балтийское море зашли два американских военных корабля — эсминец Paul Ignatius типа Arleigh Burke и штабное судно Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США. Они будут принимать участие в учениях НАТО Baltops 25, в которых всего будут задействованы около 50 кораблей из разных стран альянса.

Военный эксперт Дмитрий Корнев указал, что Paul Ignatius, в частности, несет на себе установку вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk, которые по дальности «могут достать до Урала».

Кроме того, он несет систему противовоздушной и противоракетной обороны Aegis. Всего таких кораблей в Соединенных Штатах на данный момент 68 единиц. В свою очередь, Mount Whitney приспособлен для управления операциями разнородных сил флота. Он может командовать достаточно большими соединениями кораблей и крупными операциями, добавил Корнев.

Россия проведет свои учения на Балтике одновременно с НАТО

Учения Baltops 25 стартовали 3 июня и пройдут в южной части Балтийского моря — от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива. Экипажи некоторых кораблей проведут артиллерийские стрельбы, также будет задействована военная авиация.

Военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов отметил, что их программа меняется из года в год в зависимости от развития вооружения и военной техники. Сейчас в числе приоритетных задач находится борьба с беспилотными системами, которые активно применяются в ходе СВО. Чекмасов указал, что НАТО изучает и российский, и украинский опыт.

Фото: Globallookpress.com

Контр-адмирал также подчеркнул, что так как развертывание такой крупной группировки несет потенциальную угрозу, то за такими учениями бдительно наблюдает Балтийский флот.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко же увидел в учениях часть подготовки НАТО к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны. «Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником», — объяснил он.

При этом почти одновременно с Baltops пройдут и российские учения. Как отмечали журналисты Bild, они состоятся на месяц раньше обычного, в них будут задействованы более 20 боевых кораблей. В связи с этим научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке предположил о возможных провокациях. «То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — объяснил он. В то же время военно-морской эксперт Йоханнес Петерс уточнил, что Россия действует законно, вводя свои подразделения в Балтийское море.

Эсминец уже неоднократно посещал Балтику

Корнев отметил, что корабли Paul Ignatius и Mount Whitney достаточно часто посещают Балтийское море и неоднократно принимали участие в различных учениях НАТО.

Фото: Globallookpress.com

Так, эсминец заходил в Ригу в августе 2022 года. США называли это приверженностью прибалтийским союзникам и растущее взаимодействие в рамках НАТО.

В декабре того же года Paul Ignatius заходил в порт Хельсинки. Он принимал участие в военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, проходивших на севере Балтийского моря.