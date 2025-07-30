«Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

Туск заявил о шансах приостановки конфликта на Украине в ближайшее время

Боевые действия на Украине будут приостановлены в ближайшее время, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он утверждает, что на такую возможность указывают много признаков. При этом Туск не уточнил, на чем именно основываются его прогнозы.

Есть неплохие шансы и множество признаков, указывающих на возможность того, что российско-украинская война будет как минимум приостановлена в ближайшем будущем. Но это никак не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой гонке за современной армией Дональд Туск премьер-министр Польши

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Трамп назначил десятидневный срок для прекращения огня на Украине

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о начале 10-дневного срока для достижения прекращения огня на Украине.

«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.

При этом 14 июля американский лидер пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позже он решил сократить срок до 10-12 дней.

«Это произойдет примерно через 10-12 дней, начиная с сегодня. Смысла ждать больше нет. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — объяснил Трамп.

В России ответили на угрозы Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США о 100-процентных тарифах против Москвы, назвала эти угрозы рутиной.

По ее словам, западные страны уже ввели против России и ее партнеров беспрецедентное количество санкций.

«Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — отметила дипломат.

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины. При этом он надеется на участие местных компаний в процессе восстановления. Эту инициативу Туск обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время личной встречи.

Фото: Jorge Silva / Reuters

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал украинского лидера за закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, Зеленскому передали эти предостережения.

«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сделать сейчас, — это отвернуться от борьбы с коррупцией», — заявил министр. Он отметил, что украинцы сейчас «борются за честное европейское государство».