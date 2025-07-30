Боевые действия на Украине будут приостановлены в ближайшее время, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он утверждает, что на такую возможность указывают много признаков. При этом Туск не уточнил, на чем именно основываются его прогнозы.
Есть неплохие шансы и множество признаков, указывающих на возможность того, что российско-украинская война будет как минимум приостановлена в ближайшем будущем. Но это никак не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой гонке за современной армией
Трамп назначил десятидневный срок для прекращения огня на Украине
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о начале 10-дневного срока для достижения прекращения огня на Украине.
«10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — сказал он.
При этом 14 июля американский лидер пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позже он решил сократить срок до 10-12 дней.
«Это произойдет примерно через 10-12 дней, начиная с сегодня. Смысла ждать больше нет. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — объяснил Трамп.
В России ответили на угрозы Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США о 100-процентных тарифах против Москвы, назвала эти угрозы рутиной.
По ее словам, западные страны уже ввели против России и ее партнеров беспрецедентное количество санкций.
«Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной», — отметила дипломат.
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины. При этом он надеется на участие местных компаний в процессе восстановления. Эту инициативу Туск обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время личной встречи.
При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал украинского лидера за закон об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, Зеленскому передали эти предостережения.
«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сделать сейчас, — это отвернуться от борьбы с коррупцией», — заявил министр. Он отметил, что украинцы сейчас «борются за честное европейское государство».