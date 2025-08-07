Украина призвала Иорданию отменить матч со сборной России. Что ответили в ближневосточной стране?

Иордания не планирует отменять матч с Россией из-за недовольства украинцев

В Иордании ответили на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить матч сборной этой ближневосточной страны с российскими футболистами.

Пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Зага объяснил, что УАФ слишком поздно отправила свое письмо. «Документы с Российским футбольным союзом подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», — пояснил Аль-Зага в беседе с корреспондентом Sport24.

УАФ написала письмо в ФИФА и УЕФА, возмутившись матчем России с Иорданией

Накануне Украинская ассоциация футбола сообщила, что обратилась с официальным письмом в ФИФА, УЕФА, Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию.

Они напомнили о запрете на участие российских сборных в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. «Эта позиция, поддержанная всем мировым футбольным сообществом, остается актуальной и является важным выражением солидарности с народом Украины», — отметили там.

По мнению УАФ, проведение игр на территории России «неприемлемо с моральной и политической точек зрения». Федерация призвала не допустить проведение этого матча, а также «дальнейшего участия любых команд из государства-агрессора в международных матчах».

При этом международные товарищеские матчи сборных, как России, так и любых других, проводятся не под эгидой ФИФА, УЕФА или других региональных федераций. Однако их результаты учитываются в рейтингах федераций.

Матч между сборными России и Иордании пройдет в Москве

5 августа РФС объявил, что матч между сборными России и Иордании пройдет 4 сентября на российской земле. Город и стадион будут объявлены позднее.

РФС отметил, что сборная Иордании впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу и сыграет на мундиале 2026 года. В 2024 году команда играла в финале последнего Кубка Азии, где уступила Катару. В рейтинге ФИФА сборная Иордании занимает 64-е место.

После этого, 7 сентября, сборная России проведет товарищеский матч с Катаром на выезде. Игра пройдет в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место.