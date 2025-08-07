Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
15:14, 7 августа 2025Спорт

Украина призвала Иорданию отменить матч со сборной России. Что ответили в ближневосточной стране?

Иордания не планирует отменять матч с Россией из-за недовольства украинцев
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Тренировка национальной сборной России по футболу

Тренировка национальной сборной России по футболу. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Иордании ответили на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить матч сборной этой ближневосточной страны с российскими футболистами.

Пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Зага объяснил, что УАФ слишком поздно отправила свое письмо. «Документы с Российским футбольным союзом подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», — пояснил Аль-Зага в беседе с корреспондентом Sport24.

УАФ написала письмо в ФИФА и УЕФА, возмутившись матчем России с Иорданией

Накануне Украинская ассоциация футбола сообщила, что обратилась с официальным письмом в ФИФА, УЕФА, Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию.

Они напомнили о запрете на участие российских сборных в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. «Эта позиция, поддержанная всем мировым футбольным сообществом, остается актуальной и является важным выражением солидарности с народом Украины», — отметили там.

Материалы по теме:
«Он просто лучший» Титулы во Франции и Австрии и победа в Лиге чемпионов: футболисты из России завоевывают Европу. Как им удается?
«Он просто лучший»Титулы во Франции и Австрии и победа в Лиге чемпионов: футболисты из России завоевывают Европу. Как им удается?
2 июня 2025
«Мы уже и не очень-то хоккейная держава». Фетисов в бешенстве из-за пустых обещаний допустить российских хоккеистов на Олимпиаду
«Мы уже и не очень-то хоккейная держава». Фетисов в бешенстве из-за пустых обещаний допустить российских хоккеистов на Олимпиаду
17 июня 2025

По мнению УАФ, проведение игр на территории России «неприемлемо с моральной и политической точек зрения». Федерация призвала не допустить проведение этого матча, а также «дальнейшего участия любых команд из государства-агрессора в международных матчах».

При этом международные товарищеские матчи сборных, как России, так и любых других, проводятся не под эгидой ФИФА, УЕФА или других региональных федераций. Однако их результаты учитываются в рейтингах федераций.

Матч между сборными России и Иордании пройдет в Москве

5 августа РФС объявил, что матч между сборными России и Иордании пройдет 4 сентября на российской земле. Город и стадион будут объявлены позднее.

РФС отметил, что сборная Иордании впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу и сыграет на мундиале 2026 года. В 2024 году команда играла в финале последнего Кубка Азии, где уступила Катару. В рейтинге ФИФА сборная Иордании занимает 64-е место.

После этого, 7 сентября, сборная России проведет товарищеский матч с Катаром на выезде. Игра пройдет в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

    В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости