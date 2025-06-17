«Мы уже и не очень-то хоккейная держава». Фетисов в бешенстве из-за пустых обещаний допустить российских хоккеистов на Олимпиаду

Вячеслав Фетисов заявил, что не считает Россию хоккейной державой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о недопуске российских спортсменов до участия в Олимпийский играх 2026 года, а также о появившемся накануне сообщении о том, что сборная Франции была утверждена в качестве участника Игр вместо российской команды.

Фетисов подчеркнул, что эта новость была ожидаемой, а также разозлился из-за того, что «спортивные начальники кормили нас всякими обещаниями».

Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава Вячеслав Фетисов двукратный олимпийский чемпион по хоккею

По его мнению, сейчас Россия потеряла влияние на мировой хоккей и ее спортсменов «уже некому защищать». При этом особенно обидно ему было за хоккеиста Александра Овечкина. «Обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом», — подчеркивал он.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Международная федерация хоккея приняла решение не допускать сборные России до ОИ-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские команды отстранены от соревнований с февраля 2022 года

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, поддержал решение не допускать сборные России до участия в зимней Олимпиаде. «Группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», — подчеркнули там.

В НХЛ были разочарованы недопуском россиян до Игр

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли был разочарован решением Международной федерации хоккея (IIHF).

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде», — высказался он. При этом ранее функционер также не питал надежд на участие российских хоккеистов в ОИ — он отмечал, что положительное решение маловероятно, учитывая международную обстановку.

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш, в свою очередь, поделился реакцией российских спортсменов на это решение. Он отметил, что хоккеисты разочарованы, однако понимают, что никак не могут повлиять на ситуацию.

Участие россиян в ЧМ в 2027 году остается под вопросом

После недопуска хоккеистов из России к Олимпиаде в IIHF оценили вероятность участия сборной РФ в чемпионате мира — 2027. По словам президента организации Люка Тардифа, в IIHF обсудят эту возможность в феврале 2026-го.

«Нам нужно заранее все планировать: распределение групп, расписание матчей, а также организацию билетной программы. Все это начинается сразу после окончания текущего турнира», — пояснил он.