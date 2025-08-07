Встреча Путина и Трампа: когда и где состоится, что обсудят

6 августа в Москву с визитом прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В российской столице политик встретился с главой государства Владимиром Путиным. О чем конкретно они разговаривали на протяжении трех часов, неизвестно. Однако уже вечером в среду Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Индии за покупку российской нефти и анонсировал вторичные санкции против России, а утром в четверг помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал скорую встречу Путина с американским коллегой Дональдом Трампом — первый очный контакт глав РФ и США за четыре года. Где и когда она может произойти и что обсудят президенты, разбиралась «Лента.ру».

Когда пройдет встреча

Вечером 6 августа, сразу после окончания встречи Путина и Уиткоффа, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что российский и американский лидер готовятся встретиться уже на следующей неделе. 7 августа готовящиеся переговоры анонсировал и Ушаков.

Лидеры России США не встречались с 2021 года, когда Владимир Путин и Джо Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве

По данным издания, Дональд Трамп планирует провести переговоры только с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, без участия европейских лидеров.

Впрочем, как пишет New York Post и еще несколько изданий со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, Трамп готов к встрече с российским коллегой только в том случае, если Путин предварительно встретится с Зеленским. Сам президент РФ неоднократно отмечал, что он не против встречи с лидером соседнего государства, однако, по его словам, для этого должны быть созданы определенные условия — а до этого еще далеко.

Где пройдет встреча

Встреча шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и Владимира Путина 7 августа 2025 года Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Место для переговоров Путина и Трампа уже утверждено, о нем сообщат позднее, заверил Юрий Ушаков. Представитель Кремля добавил, что стороны уже приступили к проработке и организации встречи.

По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа Юрий Ушаков помощник президента России по внешнеполитическим вопросам

В то же время Путин назвал наиболее подходящим местом для проведения переговоров Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — указал он, добавив, что встреча может пройти именно там.

При этом три раунда переговоров Москвы и Киева проходили в Турции, но на этот раз в Анкаре заявили, что не получали сигналов об организации встречи Путина и Трампа на своей территории.

По версии британской газеты The Guardian, наиболее вероятное место для переговоров российского и американского президента — это Саудовская Аравия. Нельзя исключать также Венгрию, которая находится в хороших отношениях с США и Россией.

Наконец, свою помощь предлагал Ватикан: глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакты с Папой Римским, напомнил, что приглашение Папы Льва XIV, подтвержденное госсекретарем Пьетро Паролином, остается в силе.

Что обсудят Путин и Трамп

Главная тема переговоров — специальная военная операция на Украине и все, что с ней связано: возможные перемирие, прекращение огня, снятие санкций и урегулирование отношений России и США.

Прекращение огня

Информагентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора Дональда Трампа с неназванными союзниками, пишет, что Владимир Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориальных уступок. Кроме того, обсуждалась возможность прекращения огня.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

6 августа российская сторона получила от администрации Дональда Трампа «очень выгодное предложение», пишет польский портал Onet. В нем, в частности, упоминается прекращение огня на Украине, но не окончательный мир, а также признание новых территорий и снятие с России большинства санкций. При этом в документе нет ничего касательно членства Украины в НАТО и гарантий нерасширения альянса на Восток. Не вошли в него и положения о защите на Украине русского языка и прекращении военной поддержки Киева со стороны стран Запада.

Помощник президента России Юрий Ушаков при этом 7 августа подчеркивал, что Россия не меняла свою позицию по поводу СВО.

О вероятном обсуждении остановки огня пишет и украинский Telegram-канал «Политика Страны». «Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом плюс-минус по линии фронта», — отмечает издание.

Обмен территориями

В обмене теоретически могут участвовать территории, которые в настоящее время заняты Вооруженными силами РФ, но не входят в состав России, согласно проведенному в 2022 году референдуму, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Речь идет о частях Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей. Москва может вывести свои войска из этих регионов, а украинская армия, в свою очередь, обязана будет покинуть территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Еще в апреле газета The Telegraph писала, что власти Украины допускают территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией, а в обмен хотят получить гарантии безопасности для страны. Признать потерю Киевом части территорий готовы Париж и Лондон, писал The Wall Street Journal, однако там предпочли бы признать контроль России над занятыми территориями де-факто.

При этом польский портал Onet пишет, что решение вопроса о признании новых территорий, согласно плану администрации Трампа, будет отложено на 49 или 99 лет.

Снятие санкций

По данным Onet, в план администрации американского лидера также входит снятие с России большинства санкций, а в долгосрочной перспективе возобновление сотрудничества в энергетической сфере.

Впрочем, публикацию польского сайта уже опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. «Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — отметил он.

Дональд Трамп должен выступить в Белом доме 7 августа, в 16 часов дня по местному времени, то есть в 23 часа по Москве. Тема выступления не анонсирована. При этом вечером 6 августа госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп в течение 24-36 часов примет решение о введении новых санкций против России.

Геополитическая сделка

Есть и сценарий, по которому Россия и США заключат более объемную геополитическую сделку, в рамках которой «Украина — лишь часть более крупного размена», пишет «Политика Страны». Каким такое соглашение будет — вопрос, но в любом случае оно будет символизировать сдвиг в мировой архитектуре безопасности.

Такой вариант развития событий авторы канала считают маловероятным, так как Вашингтон больше вовлечен в западные объединения, а Москва тесно связана со странами Глобального юга.