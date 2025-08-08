В составе смертельно опасной чачи в Адлере обнаружили метиловый спирт

Предварительной причиной массового смертельного отравления чачей в Адлере называется метиловый спирт в составе алкогольного напитка.

По данным Mash, в продукцию он попал в составе масла, образующегося при кустарном изготовлении алкогольных напитков.

Особая опасность заключается в том, что отличить этиловый и метиловый спирты практически невозможно, так как оба они бесцветные и пахнут аналогично. Единственное различие — воздействие на организм. Метанол в несколько раз токсичнее и может привести к слепоте и летальному исходу, тогда как этанол — стандартный компонент всех алкогольных напитков.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число отравившихся и жертв растет

Как пишет источник, изготовители «паленого» алкоголя регулярно отправляли свою продукцию доставкой по всей стране. До этого случая потребители не сталкивались с подобной реакцией организма и не жаловались на качество продукта.

Между тем число отравившихся и жертв растет. На симптомы недомогания пожаловались в общей сложности 12 человек. По официальным данным, жертвами стали 10 россиян.

При этом продажа самодельного алкоголя на российских курортах производится систематически. Только накануне сообщалось, что в Геленджике полиция остановила машину Ford, набитую самодельным алкоголем, в том числе и чачей. В общей сложности было изъято более 160 литров «паленого» продукта. Его отправили на экспертизу.

Пресечение продажи самодельного алкоголя в Геленджике Фото: Telegram-канал «23 МВД»

При этом уточняется, что авто было остановлено еще 22 июля, до появления в сети данных о массовом отравлении.

Продавщица смертельной чачи и ее напарница знали о ненадлежащем качестве продукции

По данным следствия, задержанные в Сочи 30-летняя продавщица и ее 71-летняя напарница были в курсе, что продаваемый ими алкоголь произведен кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности.

«Паленый» алкоголь продавался на рынке «Казачий». Его изготовители пока не установлены

Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу до 4 октября обеих фигуранток уголовного дела, которое было возбуждено по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Сейчас устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к его производству и продаже.

При покупке алкоголя следует обратить внимание на несколько вещей

Как рассказала врач-терапевт Елена Ревкова, «паленый» алкоголь можно отличить по наличию мутности и осадка, резкого запаха с примесью химии. Как правило, он стоит дешево, не имеет акцизной марки и маркировки с датой производства и указанием производителя.

Чаще всего подобные напитки содержат метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси, что может вызвать тяжелое отравление, острый панкреатит, печеночную и почечную недостаточность.