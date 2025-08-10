ЕС выступил за переговоры о территориях Украины при одном условии. Москва и Киев не согласились по разным причинам

ЕС выступил за переговоры об Украине по текущей линии боевого соприкосновения

Отправной точкой в рамках переговоров о территориях должна стать текущая линия боевого соприкосновения. Об этом декларируется в совместном заявлении лидеров Европейского союза (ЕС), размещенном на его официальном сайте.

Общее заявление опубликовано от лица ключевых европейских лидеров — президентов Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии. Поводом для него стала запланированная встреча американского лидера Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина, которая пройдет 15 августа на Аляске.

При этом в тексте обращения говорится, что ЕС «остается приверженным принципу недопустимости изменения международных границ силой». «Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — указано в документе.

В России предрекли попытки Евросоюза усугубить конфликт на Украине

ЕС может попытаться усугубить конфликт на Украине, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию», — указал политик.

В свою очередь, политолог Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Европе не понравилось решение Трампа встретиться с Путиным. Он допустил, что ЕС попытается сорвать украинское урегулирование. «Сейчас Трамп созвонился с ними по видеосвязи. Великобритании, Германии сказал, что будет встреча двухсторонняя, а потом трехсторонняя. Европейцам это не понравилось, но они согласились, потому что Трамп уже нагнул их серьезно. (…) Если вопрос с Украиной будет решен, то как наращивать агрессивность против России, как вышибать деньги из послушного налогоплательщика? Это тоже проблема. Если конфликт будет урегулирован и боевых действий не будет там идти, то это трагедия для Европы. Вот почему они настроены, чтобы сорвать и выхолостить», — сказал Кошкин. Он пояснил, что сорвать украинское урегулирование можно всевозможными действиями, вплоть до провокаций на линии боевого соприкосновения.

Политолог Сергей Марков заочно согласился с Кошкиным. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и британская спецслужба Ми-6 могут организовать «кровавую провокацию». «Типа Бучи или малайзийского Боинга или драмтеатра в Мариуполе», — предупредил эксперт.

Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса

Перед тем, как в Старом свете выпустили свое коммюнике, спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал лидерам ЕС единственное предложение России для прекращения огня на Украине. По информации The Wall Street Journal, Москва готова пойти на заключение перемирия лишь в случае полного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против этой идеи, равно как и против остановки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Он прокомментировал появившиеся в СМИ утверждения, что на предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обсуждаться вопрос признания за Москвой новых территорий. Украина не допустит «второй попытки разделения», как это произошло с Крымом в 2014 году, высказался политик.