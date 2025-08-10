К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

NBC News: США обсуждают возможность участия Зеленского в саммите на Аляске

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

«Это обсуждается», — заявил собеседник телеканала на условиях анонимности. При этом один из источников канала указал, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, однако в настоящий момент Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Позднее источник газеты The Washington Post опроверг информацию о приглашении украинского лидера. «Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Зеленского до сих пор не приглашали», — указало издание.

Лидеры ЕС обратились к Трампу

Лидеры Европейского союза (ЕС) обратились к Трампу, призвав его защитить интересы безопасности Европы и Украины. Об этом указано в декларации главы Еврокомиссии и лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании, посвященной предстоящей встрече с Путиным.

Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины коммюнике лидеров ЕС

По их мнению, серьезные переговоры должны проводиться «только в условиях перемирия», а их отправной точкой должна стать нынешняя линия соприкосновения. Европейские лидеры также отметили, что конфликт на Украине можно завершить только при сочетании «дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию». При этом ЕС остается «приверженным принципу недопустимости изменения международных границ силой».

Раскрыто единственное требование России по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал лидерам ЕС единственное предложение России для прекращения огня на Украине. По информации The Wall Street Journal, Москва готова пойти на заключение перемирия лишь в случае полного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. «Уиткофф прямо заявил, что единственное предложение заключается в одностороннем выводе украинских войск», — пишет газета.

Сам Зеленский выступил с резким заявлением, раскритиковав идею вывода ВСУ с территории Донбасса и остановки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Киев не допустит «второй попытки разделения» страны, высказался он.

На фоне этого российский политолог Сергей Марков предположил, что Зеленский и Великобритания могут попытаться сорвать встречу лидеров США и РФ. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и британская спецслужба Ми-6 могут организовать «кровавую провокацию». «Типа Бучи или малайзийского Боинга или драмтеатра в Мариуполе», — предупредил эксперт.