Из жизни
09:05, 19 августа 2025Из жизни

Жена короля Карла III расплакалась после слов о его здоровье и лечении от рака

Королева Камилла расплакалась после слов о лечении рака у короля Карла III
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pool / I-Images / Globallookpress.com

Королева Камилла расплакалась во время торжественной церемонии, когда ветеран Второй мировой войны упомянул о болезни британского короля Карла III. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

105-летний капитан Явар Аббас выступал на мероприятии, посвященном Дню победы над Японией. Он отложил подготовленную речь, чтобы лично поприветствовать монарха. Ветеран заявил, что хочет отдать честь «храброму королю, находящемуся здесь со своей любимой королевой, несмотря на лечение от рака».

Во время слов о здоровье короля лицо Камиллы дрогнуло, а по щеке скатилась слеза. Карл III прикрыл рот рукой, заметно растроганный выступлением и реакцией жены. Зрители ответили на речь Аббаса аплодисментами.

Между тем появились слухи об ухудшении здоровья Карла III. Издание Radar Online сообщило, что из-за болезни монарху тяжело передвигаться по собственному поместью. Теперь он ходит, опираясь на трость, и много пьет, чтобы заглушить боль.

Информацию Radar Online подтвердил источник издания Parade. По его словам, состояние здоровья монарха действительно становится хуже.

О болезни Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали рак. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.

