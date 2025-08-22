«Ситуация будет только ухудшаться». ФБР преследует бывшего советника Трампа. Почему его дело связывают с Россией?

NYP: ФБР провело обыск у бывшего советника по нацбезопасности Трампа Болтона

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) ворвались в дом бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

«Представитель администрации Трампа сообщил, что федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 утра (0:00 по московскому — прим. «Ленты.ру»), поскольку проводится расследование в сфере национальной безопасности. Распоряжение отдал директор ФБР Кэш Патель», — передает The New York Post (NYP).

Ситуацию также прокомментировал лично Патель в своем аккаунте в социальной сети X.

НИКТО не стоит выше закона (...) Агенты ФБР на задании Кэш Патель директор ФБР

Кроме того, действия ФБР публично поддержала генеральный прокурор США Пэм Бонди: «Безопасность Америки не подлежит обсуждению. Справедливость будет восстановлена. Всегда».

Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Почему начались обыски у Болтона?

Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника, расследование касается секретных документов, которые могли быть разглашены бывшим советником.

В частности, речь идет о мемуарах Болтона «Комната, где это произошло», опубликованных в 2020 году. Администрация Трампа обвинила его в рассекречивании документов

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, покинув Белым дом из-за «серьезных разногласий» с Трампом. Экс-чиновник является одним из наиболее известных неоконсерваторов, несогласных с поворотом Республиканской партии к правому популизму.

Кто такие неоконсерваторы? Американское политическое движение, представители которого выступают за продвижение демократии военными методами и право США на вмешательство в любой вооруженный конфликт. Наиболее видными представителями неоконсерватизма считаются экс-президенты Рональд Рейган и Джордж Буш—младший, а также вице-президент Дик Чейни. Победа Дональда Трампа в 2016 году во многом считается внутрипартийным бунтом против неоконсерваторов, которых обвиняли в игнорировании проблем массовой миграции, распространении леволиберальных ценностей и излишнем желании участвовать в международных конфликтах. Поэтому некоторые видные «неоконы» либо не поддержали Трампа публично, либо открыто выступили против него.

Его мемуары представляют собой «разоблачительный отчет» о первом сроке политика. Например, экс-чиновник утверждал, что Трамп однажды «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в предвыборной кампании 2020 года.

Расследование в связи с выходом книги было начато еще несколько лет назад, однако бывшая администрация во главе с Джо Байденом закрыла его «по политическим причинам».

Несмотря на этот шаг, Болтон на протяжении последних лет критиковал как Трампа, так и Байдена. В 2022 он назвал республиканца «некомпетентным» и призвал не поддерживать его на выборах 2024 года. Однако он выступил и против демократа, назвав всю его внешнюю политику «провалом».

Трамп называл Болтона тупым за его слова о встрече с Путиным

Как утверждает сам Трамп, он узнал об обыске Болтона из новостей по телевизору.

Я не знал об обысках, я не фанат Джона Болтона. Могу сказать, что он ничтожество Дональд Трамп президент США

Незадолго до обысков Трамп обрушился с критикой на Болтона, заявившего, что предстоящая встреча лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске — это еще один шаг к победе Владимира Путина, а не к мирным переговорам.

В частности, бывший помощник американского лидера заявил в эфире телеканала CNN, что переговоры на Аляске — это «большая победа Путина». «Единственным лучшим местом был бы саммит в Москве», — подчеркнул он.

Ответ не заставил себя долго ждать и Трамп эмоционально отреагировал на замечания бывшего советника.

Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно тупых людей, вроде Джона Болтона (...) Что вообще значит [фраза «Путин победил»]? Мы выигрываем по ВСЕМ направлениям Дональд Трамп президент США

Джон Болтон Фото: Jonathan Drake / Reuters

Мы за это голосовали

Обыски у Болтона вызвали воодушевление у сторонников Трампа. Эрик Догерти, один из самых известных сторонников Трампа в штате Флорида, опубликовал в соцсети X видео дома советника, подписав: «Да. Мы действительно голосовали за это».

Также Динеш Д'Соуза, консервативный кинорежиссер и писатель, вспомнил в своем аккаунте пост Болтона, где тот поддержал обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в 2022 году. «Интересно, чувствует ли он то же самое по поводу произошедшего сегодня в его доме?» — поиронизировал сторонник президента.

Однако действия Трампа вызвали недовольство его противников. Майк Беллис, главный стратег Демократической партии, раскритиковал действия ФБР.