Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) ворвались в дом бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
«Представитель администрации Трампа сообщил, что федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 утра (0:00 по московскому — прим. «Ленты.ру»), поскольку проводится расследование в сфере национальной безопасности. Распоряжение отдал директор ФБР Кэш Патель», — передает The New York Post (NYP).
Ситуацию также прокомментировал лично Патель в своем аккаунте в социальной сети X.
НИКТО не стоит выше закона (...) Агенты ФБР на задании
Кроме того, действия ФБР публично поддержала генеральный прокурор США Пэм Бонди: «Безопасность Америки не подлежит обсуждению. Справедливость будет восстановлена. Всегда».
Почему начались обыски у Болтона?
Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника, расследование касается секретных документов, которые могли быть разглашены бывшим советником.
В частности, речь идет о мемуарах Болтона «Комната, где это произошло», опубликованных в 2020 году. Администрация Трампа обвинила его в рассекречивании документов
Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, покинув Белым дом из-за «серьезных разногласий» с Трампом. Экс-чиновник является одним из наиболее известных неоконсерваторов, несогласных с поворотом Республиканской партии к правому популизму.
Американское политическое движение, представители которого выступают за продвижение демократии военными методами и право США на вмешательство в любой вооруженный конфликт.
Наиболее видными представителями неоконсерватизма считаются экс-президенты Рональд Рейган и Джордж Буш—младший, а также вице-президент Дик Чейни.
Победа Дональда Трампа в 2016 году во многом считается внутрипартийным бунтом против неоконсерваторов, которых обвиняли в игнорировании проблем массовой миграции, распространении леволиберальных ценностей и излишнем желании участвовать в международных конфликтах. Поэтому некоторые видные «неоконы» либо не поддержали Трампа публично, либо открыто выступили против него.
Его мемуары представляют собой «разоблачительный отчет» о первом сроке политика. Например, экс-чиновник утверждал, что Трамп однажды «умолял» председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в предвыборной кампании 2020 года.
Расследование в связи с выходом книги было начато еще несколько лет назад, однако бывшая администрация во главе с Джо Байденом закрыла его «по политическим причинам».
Несмотря на этот шаг, Болтон на протяжении последних лет критиковал как Трампа, так и Байдена. В 2022 он назвал республиканца «некомпетентным» и призвал не поддерживать его на выборах 2024 года. Однако он выступил и против демократа, назвав всю его внешнюю политику «провалом».
Трамп называл Болтона тупым за его слова о встрече с Путиным
Как утверждает сам Трамп, он узнал об обыске Болтона из новостей по телевизору.
Я не знал об обысках, я не фанат Джона Болтона. Могу сказать, что он ничтожество
Незадолго до обысков Трамп обрушился с критикой на Болтона, заявившего, что предстоящая встреча лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске — это еще один шаг к победе Владимира Путина, а не к мирным переговорам.
В частности, бывший помощник американского лидера заявил в эфире телеканала CNN, что переговоры на Аляске — это «большая победа Путина». «Единственным лучшим местом был бы саммит в Москве», — подчеркнул он.
Ответ не заставил себя долго ждать и Трамп эмоционально отреагировал на замечания бывшего советника.
Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно тупых людей, вроде Джона Болтона (...) Что вообще значит [фраза «Путин победил»]? Мы выигрываем по ВСЕМ направлениям
Мы за это голосовали
Обыски у Болтона вызвали воодушевление у сторонников Трампа. Эрик Догерти, один из самых известных сторонников Трампа в штате Флорида, опубликовал в соцсети X видео дома советника, подписав: «Да. Мы действительно голосовали за это».
Также Динеш Д'Соуза, консервативный кинорежиссер и писатель, вспомнил в своем аккаунте пост Болтона, где тот поддержал обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в 2022 году. «Интересно, чувствует ли он то же самое по поводу произошедшего сегодня в его доме?» — поиронизировал сторонник президента.
Однако действия Трампа вызвали недовольство его противников. Майк Беллис, главный стратег Демократической партии, раскритиковал действия ФБР.
Джона Болтона мы не любим. Но ФБР проводит обыск за критику внешней политики Трампа. Правительство использует оружие для подавления оппозиции, и ситуация будет только ухудшаться