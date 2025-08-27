Milliyet: Свечников при заплыве в Босфоре уплыл в другую сторону от финиша

В Стамбуле продолжаются поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор. В истории об его исчезновении появились новые подробности после того, как один из участников соревнований сообщил, что видел россиянина во время гонки и даже пытался его остановить.

Другой участник заплыва заявил, что россиянин плыл в другую сторону

По данным турецкого издания Milliyet, инженер-строитель и любитель плавания Хаяти Шамильоглу обратился в службу экстренной помощи после того, как узнал о пропаже россиянина из новостей. Он заявил, что лично видел Свечникова во время соревнований и даже предупреждал его о том, что тот движется в неправильном направлении.

Я заметил, что он плыл не в ту сторону, а к юго-востоку, тогда как остальные двигались по маршруту. Я 10–15 раз крикнул ему: «бро, бро». Наконец он услышал меня. Он приближался и плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он посмотрел на меня, я сказал: «Не туда», имея в виду, что он плывет не в ту сторону, и указал направо Хаяти Шамильоглу участник заплыва

По словам свидетеля, россиянин был очень сильным и быстрым пловцом, но после предупреждения все равно продолжил движение в выбранном направлении. «Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать: "Я знаю, что делаю, не вмешивайся". И продолжил плыть в том же направлении. Он был очень сильным пловцом», — добавил Шамильоглу.

Ветер и течение в день соревнований назвали не сильными

Особое внимание пловец обратил на условия соревнований. Он подчеркнул, что в тот день течение в Босфоре было относительно слабым, и вероятность, что опытного спортсмена могло унести потоком, невелика. «Даже если бы течение в Босфоре было сильным, в худшем случае человека снесло на юг», — отметил он.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Шамильоглу также рассказал, что подобные ситуации происходят почти каждый год из-за того участники заплывов сбиваются с курса. Обычно организаторы предупреждают их с дежурных катеров, но в этот раз, по словам свидетеля, россиянин как будто остался вне зоны внимания спасательных служб.

Я думаю, что он вышел на берег и не утонул. Он плыл целенаправленно, он не выглядел дезориентированным Хаяти Шамильоглу участник заплыва

Спортсмена ищут четвертые сутки

Тем временем супруга пропавшего спортсмена Антонина Свечникова обратилась в полицию. В заявлении к турецким правоохранительным органам она отметила, что муж не выходил с ней на связь с утра 24 августа.

«С 10:00 утра я не могу связаться с Николаем и очень переживаю за его жизнь», — говорится в ее обращении. Женщина уточнила, что Свечников приехал в Турцию 22 августа вместе с тремя учениками и должен был вернуться после соревнований, однако на финише его никто не видел.

В свою очередь Бейкозская прокуратура поручила проверить все камеры видеонаблюдения вдоль побережья, чтобы установить, выходил ли россиянин из воды в другом месте. В рамках расследования будут изучены записи с камер от моста Фатиха Султана Мехмеда до моста Мучеников 15 Июля, включая гостиницы, рестораны и парки. Отмечается, что сигнал с чипа, закрепленного на ноге спортсмена, был получен в момент старта — в 10:08 по местному времени — а данные о конечной точке маршрута отсутствуют. Позднее появились данные, что якобы трекер Свечникова подал сигнал из воды. Однако эти данные впоследствии опровергли.

Спортсмены жаловались на организацию заплыва

Поиски россиянина ведутся уже четвертые сутки. В операции участвуют водолазы, катера береговой охраны, полиция и добровольцы. Для обследования дна используется современный гидролокатор, способный «просвечивать» участок на глубину до 300 метров. По данным турецких властей, такие устройства позволяют быстро исследовать большие площади даже при плохой видимости.

Кроме того, в районе Босфора и Мраморного моря проводятся погружения дайверов, а с воздуха акваторию контролирует вертолет.

Фото: @beswim__

Выделили несколько возможных сценариев ситуации в Босфоре:

Россиянин мог выйти на берег. По мнению издания Hurriyet, спортсмен мог самостоятельно выбраться на сушу, а браслет с чипом, который не оснащен датчик GPS-навигации, оставить в воде.

По мнению издания Hurriyet, спортсмен мог самостоятельно выбраться на сушу, а браслет с чипом, который не оснащен датчик GPS-навигации, оставить в воде. Спортсмен мог утонуть. Издание Hurriyet не исключает, что Свечников мог не выжить и поэтому браслет с чипом не подал сигнал о выходе из воды. Глава организационного комитета заплыва Левент Караташ подчеркнул РИА Новости, что слухи о том, будто чип подавал сигнал из воды, «абсолютная ложь». По его словам, устройства фиксируют только время входа и выхода из воды. «А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли», -- заключил он.

Неожиданное ухудшение состояния. Некоторые участники заплыва утверждают, что россиянин плыл медленно, делал остановки, а затем пропал с поля зрения.

Пловец мог исчезнуть намеренно. Главная прокуратура направила письмо в Бюро общественной безопасности областного полицейского управления для оценки вероятности того, что Свечников мог намеренно не прийти к конечной точке заплыва и выйти на берег вне официальной зоны. Полицейским подразделениям было поручено сформировать группу для поисков россиянина.

При этом ранее ряд спортсменов уже пожаловались на организацию мероприятия. По их словам, медосмотр на старте был чисто формальным: проверка сводилась к беглому взгляду врача. Кроме того, некоторые участники отмечали отсутствие спасательных катеров в середине дистанции, хотя они должны были находиться там.

Отмечается, что соревнования проходили в неблагоприятных условиях: перед стартом шел сильный дождь, образовался туман и поднялись волны. Из-за этого видимость ухудшилась, а спортсмены позже жаловались на слабое течение, сбивавшее их с маршрута.