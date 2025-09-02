Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

Трамп заявил о планах сменить позицию по Украине в случае отсутствия прогресса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он прокомментировал появившиеся в сети сообщения во время выступления в Овальном кабинете.

Американский лидер назвал слухи «сумасшедшими», а также пошутил про своего предшественника Джо Байдена. «Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так», — отметил Трамп.

Слухи о смерти главы США начали массово появляться в соцсети Х с хештегом #trumpisdead. Авторы конспирологических публикаций апеллировали к заявлению вице-президента страны Джея Ди Вэнса, сообщившего о готовности стать главой государства, «если произойдет трагедия».

Трамп допустил смену позиции по Украине

Американский президент заявил, что Штаты могут занять «другую позицию» в случае отсутствия прогресса по конфликту на Украине. Трамп напомнил, что провел «очень хорошую встречу» с главой России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. «Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию», — высказался он, не уточнив, какого рода изменения имеет в виду.

Помимо этого, Трамп пригрозил «последствиями», если встреча президентов России и Украины не состоится. Он также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. Американский лидер указал, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева.

Увидим, что они сделают и что произойдет. Я очень внимательно за этим слежу Дональд Трамп президент США

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что узнал «интересные вещи», касающиеся конфликта на Украине. «Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — заявил он, подчеркнув, что хочет закончить конфликт как можно скорее.

Трамп заявил о разочаровании в Путине

В интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу американский президент признался, что очень разочарован во Владимире Путине. Говоря о конфликте на Украине, глава США пообещал, что постарается «сделать что-нибудь, чтобы помочь людям».

Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война [на Украине] не имеет смысла Дональд Трамп президент США

Трамп в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом. Выборы президента США в 2020 году, на которых он уступил Джо Байдену, Трамп назвал «подстроенными».