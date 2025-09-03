В России обратили внимание на «краткое и сухое» рукопожатие Путина и Алиева в Пекине. Его назвали демонстрацией охлаждения

Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине, рукопожатие попало на видео

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 3 сентября встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине. Главы государств поприветствовали друг друга и пожали руки. Этот момент попал на видео.

Как видно на кадрах, перед появлением российского лидера президент Азербайджана общался с сербским коллегой Александром Вучичем и, предположительно, президентом Индонезии Прабово Субианто.

Это рукопожатие привлекло внимание общественности тем, что оно оказалось весьма коротким. Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал его «кратким и сухим», а также предположил, что оно могло быть «демонстрацией охлаждения» российского лидера к азербайджанскому.

«Краткое и сухое рукопожатие президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана на торжественном мероприятии в Пекине носит формально-официальный характер. Это явно не дружеские приветствия и даже не рукопожатие людей, которые находятся в добром и теплом общении. Это серьезная демонстрация охлаждения (мягко сказано) нашего лидера к азербайджанскому», — предположил Кабанов.

По его словам, «протокольное холодное приветствие» со стороны президента России является сигналом «всем азербайджанским лоббистам в нашей стране о том, что сегодня любые неформальные, тем более дружеские контакты с элитами этой страны токсичны».

Момент рукопожатия Путина и Алиева в Пекине Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

В Госдуме рукопожатие Путина и Алиева назвали нормальным вежливым поведением

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что рукопожатие президентов России и Азербайджана — это нормальное вежливое поведение.

«Я не могу себе представить, что во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), увидев Алиева, Путин перейдет на другую сторону улицы или, допустим, отвернется и не пожмет руку. Конечно же, есть протокол», — заявил Затулин.

Затулин также отметил, что если демонстрировать стиль «худой мир лучше доброй ссоры», то необходимость в нормализации отношений с Азербайджаном есть. При этом, по словам политика, это не значит, что Москва должна обольщаться по поводу глубины этого сотрудничества.

Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в рамках торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Кроме Путина и Алиева гостями мероприятия стали глава КНДР Ким Чен Ын, король Камбоджи Нородом Сиамони, президенты Белоруссии, Ирана, Казахстана, Индонезии — Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Касым-Жомарт Токаев, Прабово Субианто, премьер-министры Армении и Пакистана — Никол Пашинян и Шехбаз Шариф и другие официальные лица.

Лидеры стран перед военным парадом, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, в Пекине Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

В Кремле заявили о сложном периоде в отношениях между Москвой и Баку

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в отношениях России и Азербайджана настал сложный период.

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас — один из таких периодов», — заявлял официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем выразил надежду, что данный период отношений между Москвой и Баку пройдет.