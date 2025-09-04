Осужденный за убийства бывший российский губернатор потерял свои автомобили. Как так получилось?

Осужденный за убийства Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный за убийства, потерял два арестованных автомобиля, которые были переданы на ответственное хранение по уголовному делу.

Речь идет о машинах Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Следствие заключило госконтракт с бизнесменом, который поместил транспортные средства на платную стоянку. При этом позже, в ходе оплаты договора, выяснилось, что сторона защиты не располагает данными о местонахождении машин.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тем не менее в суде опровергли заявление защиты. «Доводы о том, что в настоящее время имущество утрачено, не имеют законного подтверждения и не влияют на размер взысканной суммы», — подчеркнули представители суда.

Фургал осужден на 22 года лишения свободы по статьям об организации расправ над двумя предпринимателями и покушении еще на одного коммерсанта в 2004-2005 годах. В последнем слове бывший глава Хабаровского края заявил о своей невиновности и попросил оправдать его.

С Фургала потребовали взыскать миллиарды рублей

Генпрокуратура России потребовала взыскать с экс-главы региона более 8,5 миллиарда рублей незаконных доходов. Речь идет о средствах, которые чиновник незаконно заработал в своей прежней должности в период с 2007 по 2020 годы.

Сам Фургал отреагировал на решение суда с иронией. Он поинтересовался у прокуратуры, где ему найти подобную сумму, учитывая, что за пять лет у него не нашли «ни одного рубля, ни имущества, ничегошеньки».

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов в здание суда Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший губернатор Хабаровского края напомнил, что у него уже арестовали дом и две машины, а половина компаний, которыми он якобы управлял, оказалась ему вовсе не знакома.

Вдова устраненного Фургалом чиновника потребовала с него 150 миллионов рублей

С осужденного за расправу над бизнесменами Сергея Фургала потребовали 150 миллионов рублей. Иск о компенсации морального вреда подала вдова Олега Булатова, устраненного по приказу экс-главы Хабаровского края.

Слушания по данному иску назначили на октябрь текущего года. Кроме того, с подобным требованием выступила и дочь Булатова.

Прежде Фургала уже обязывали выплатить компенсацию морального вреда вдове коммерсанта Евгения Зори. Хабаровский суд назначил сумму в два миллиона рублей для самого Сергея Фургала, а также по миллиону рублей с двух его соучастников.