09:42, 4 сентября 2025

Осужденный за убийства бывший российский губернатор потерял свои автомобили. Как так получилось?

Осужденный за убийства Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный за убийства, потерял два арестованных автомобиля, которые были переданы на ответственное хранение по уголовному делу.

Речь идет о машинах Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570. Следствие заключило госконтракт с бизнесменом, который поместил транспортные средства на платную стоянку. При этом позже, в ходе оплаты договора, выяснилось, что сторона защиты не располагает данными о местонахождении машин.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тем не менее в суде опровергли заявление защиты. «Доводы о том, что в настоящее время имущество утрачено, не имеют законного подтверждения и не влияют на размер взысканной суммы», — подчеркнули представители суда.

Фургал осужден на 22 года лишения свободы по статьям об организации расправ над двумя предпринимателями и покушении еще на одного коммерсанта в 2004-2005 годах. В последнем слове бывший глава Хабаровского края заявил о своей невиновности и попросил оправдать его.

С Фургала потребовали взыскать миллиарды рублей

Генпрокуратура России потребовала взыскать с экс-главы региона более 8,5 миллиарда рублей незаконных доходов. Речь идет о средствах, которые чиновник незаконно заработал в своей прежней должности в период с 2007 по 2020 годы.

Сам Фургал отреагировал на решение суда с иронией. Он поинтересовался у прокуратуры, где ему найти подобную сумму, учитывая, что за пять лет у него не нашли «ни одного рубля, ни имущества, ничегошеньки».

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов в здание суда

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов в здание суда

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший губернатор Хабаровского края напомнил, что у него уже арестовали дом и две машины, а половина компаний, которыми он якобы управлял, оказалась ему вовсе не знакома.

Вдова устраненного Фургалом чиновника потребовала с него 150 миллионов рублей

С осужденного за расправу над бизнесменами Сергея Фургала потребовали 150 миллионов рублей. Иск о компенсации морального вреда подала вдова Олега Булатова, устраненного по приказу экс-главы Хабаровского края.

Слушания по данному иску назначили на октябрь текущего года. Кроме того, с подобным требованием выступила и дочь Булатова.

Прежде Фургала уже обязывали выплатить компенсацию морального вреда вдове коммерсанта Евгения Зори. Хабаровский суд назначил сумму в два миллиона рублей для самого Сергея Фургала, а также по миллиону рублей с двух его соучастников.

