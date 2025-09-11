«Старый, больной человек». Один из самых известных военкоров раскритиковал Пугачеву после слов о порядочности Дудаева

Военкор Коц призвал не реагировать на интервью певицы Пугачевой

На заявления российской певицы Аллы Пугачевой, сделанные во время интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом), не стоит реагировать. Таким образом слова артистки оценил военный корреспондент Александр Коц.

Он заметил, что Пугачеву нельзя назвать аналитиком или большим авторитетом, чтобы прислушиваться к ее мнению. Военкор подчеркнул, что сам совершенно не интересуется взглядами артистки.

Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше Александр Коц военный корреспондент

Коц добавил, что некоторыми из своих заявлений Пугачева доказала, что является «старым, больным человеком с термальной стадией чувства собственного величия».

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом)

В интервью Пугачева назвала приличным человеком Джохара Дудаева

В своем интервью Алла Пугачева заявила, что считает порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек Алла Пугачева певица

Артистка с сожалением заметила, что ничего не могла сделать в то время, чтобы Дудаев был жив.

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом)

В 1991 году Джохар Дудаев стал президентом Чечено-Ингушетии. Его первым указом стало провозглашение независимости самопровозглашенной ЧРИ. В 1996 году на него был совершен ряд покушений, одно из которых в итоге стало успешным.

Давшую интервью певицу назвали «обиженкой»

Актриса Яна Поплавская прокомментировала свежее интервью Пугачевой. Своим мнением актриса поделилась в Telegram-канале.

«Вы же сами сказали, что мерзость! Разговор двух иноагентов — признанного и непризнанного. Две обиженки», — оценила артистка слова певицы.

Она заметила, что не видит в отснятом интервью ничего хорошего или полезного. Поплавская подчеркнула, что сама не смотрела его и не собирается это делать в дальнейшем.