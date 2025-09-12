Миру спрогнозировали затяжной период высоких цен на товары из-за пошлин Трампа

Аналитик Бондаренко: Компании не станут снижать цены даже при отмене пошлин США

Компании по всему миру еще долго не будут снижать цены на свою продукцию даже в случае отмены или уменьшения импортных пошлин США. Такой прогноз дала доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ее слова приводит РИА Новости.

Подобная политика фирм будет обусловлена стремлением компенсировать издержки, которые начали резко расти после ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа. На этом фоне ожидать снижения стоимости ряда категорий товаров в обозримом будущем вряд ли придется, полагает Бондаренко.

На фоне повышения пошлин США в отношении продукции из большинства стран мира многие компании стали диверсифицировать географию производства и переносить выпуск товаров в другие места. Подобное обстоятельство, подчеркнула аналитик, также будет закладываться в конечную стоимость продукции. «Это — среднесрочные и долгосрочные инвестиции, которые потребуют дополнительных вложений», — резюмировала Бондаренко.

Трамп ввел повышенные импортные пошлины на товары из 185 стран мира в апреле 2025 года. В Белом доме объясняли эту меру в первую очередь значительным дисбалансом в торговле с рядом государств. Вскоре Трамп взял 90-дневную паузу в этом вопросе, чтобы попытаться заключить взаимовыгодные торговые сделки. Вступление в силу повышенных пошлин в отношении китайской продукции, в частности, было отложено до 10 ноября.

С Индией, другим важным партнером Вашингтона, США договориться пока также не удалось по вопросу взаимных пошлин. Более того, в отношении товаров из этой азиатской страны были введены 50-процентные тарифы, которые начали действовать с конца августа. В местной Торгово-промышленной палате предупреждали, что ужесточение таможенной политики США может привести к снижению индийского экспорта на 10-15 процентов. В ответ премьер-министр Нарендра Моди пообещал сделать все возможное ради поддержки производителей.