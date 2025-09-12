Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 12 сентября 2025Экономика

Миру спрогнозировали затяжной период высоких цен на товары из-за пошлин Трампа

Аналитик Бондаренко: Компании не станут снижать цены даже при отмене пошлин США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Компании по всему миру еще долго не будут снижать цены на свою продукцию даже в случае отмены или уменьшения импортных пошлин США. Такой прогноз дала доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ее слова приводит РИА Новости.

Подобная политика фирм будет обусловлена стремлением компенсировать издержки, которые начали резко расти после ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа. На этом фоне ожидать снижения стоимости ряда категорий товаров в обозримом будущем вряд ли придется, полагает Бондаренко.

На фоне повышения пошлин США в отношении продукции из большинства стран мира многие компании стали диверсифицировать географию производства и переносить выпуск товаров в другие места. Подобное обстоятельство, подчеркнула аналитик, также будет закладываться в конечную стоимость продукции. «Это — среднесрочные и долгосрочные инвестиции, которые потребуют дополнительных вложений», — резюмировала Бондаренко.

Материалы по теме:
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
«Люди начали паниковать». Почему Трамп сначала объявил миру торговую войну, а потом сдал назад?
10 апреля 2025
Индия не намерена прекращать закупки нефти у России. Они продолжатся даже после угроз со стороны США
Индия не намерена прекращать закупки нефти у России. Они продолжатся даже после угроз со стороны США
2 августа 2025

Трамп ввел повышенные импортные пошлины на товары из 185 стран мира в апреле 2025 года. В Белом доме объясняли эту меру в первую очередь значительным дисбалансом в торговле с рядом государств. Вскоре Трамп взял 90-дневную паузу в этом вопросе, чтобы попытаться заключить взаимовыгодные торговые сделки. Вступление в силу повышенных пошлин в отношении китайской продукции, в частности, было отложено до 10 ноября.

С Индией, другим важным партнером Вашингтона, США договориться пока также не удалось по вопросу взаимных пошлин. Более того, в отношении товаров из этой азиатской страны были введены 50-процентные тарифы, которые начали действовать с конца августа. В местной Торгово-промышленной палате предупреждали, что ужесточение таможенной политики США может привести к снижению индийского экспорта на 10-15 процентов. В ответ премьер-министр Нарендра Моди пообещал сделать все возможное ради поддержки производителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости