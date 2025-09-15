Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 15 сентября 2025Мир

«Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

Нимайер: Мерц может ненавидеть Россию из-за семейных историй про СССР
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц может ненавидеть Россию из-за семейных историй про СССР. Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?» — озадачился он.

По словам Нимайера, политик руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом, что свидетельствует о том, что «у него есть личные причины быть против России».

Ральф Нимайер

Ральф Нимайер

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мерца назвали одержимым идеей реванша за разгром СССР нацистской Германии в 1945 году

По данным Службы внешней разведки (СВР), у Мерца в детстве возникла жажда мести, а после начала политической карьеры «она приобрела форму всепоглощающей страсти». Поэтому его слова о России могут вызывать недоумение только у тех, кто не знает его биографию.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорилось в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
«Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона
«Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона
1 сентября 2025
«Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина
«Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина
3 сентября 2025

Как сообщила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро, Мерц хочет войны с Россией любой ценой. Кроме того, она заявила о планах Евросоюза по подготовке к конфликту с Россией в срок до 2029 года. По мнению эксперта, за эскалацией напряженности стоит слишком большая организационная мощь.

Мерц заявил о нахождении Германии в состоянии конфликта с Россией

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал канцлер ФРГ.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ всегда открыто демонстрировал стремление к противостоянию с Россией, отметил политолог Василий Колташов. При этом он заявил, что в настоящее время Германия не готова к конфронтации, властям страны предстоит провести «украинизацию» общественного сознания. Он предположил, что через несколько лет в стране может появиться новое «поколение нацистов», ненавидящих Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

    ВКС России получили очередные Су-34

    Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

    Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

    Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости