Нимайер: Мерц может ненавидеть Россию из-за семейных историй про СССР

Канцлер Германии Фридрих Мерц может ненавидеть Россию из-за семейных историй про СССР. Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?» — озадачился он.

По словам Нимайера, политик руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом, что свидетельствует о том, что «у него есть личные причины быть против России».

Ральф Нимайер Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мерца назвали одержимым идеей реванша за разгром СССР нацистской Германии в 1945 году

По данным Службы внешней разведки (СВР), у Мерца в детстве возникла жажда мести, а после начала политической карьеры «она приобрела форму всепоглощающей страсти». Поэтому его слова о России могут вызывать недоумение только у тех, кто не знает его биографию.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорилось в сообщении ведомства.

Как сообщила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро, Мерц хочет войны с Россией любой ценой. Кроме того, она заявила о планах Евросоюза по подготовке к конфликту с Россией в срок до 2029 года. По мнению эксперта, за эскалацией напряженности стоит слишком большая организационная мощь.

Мерц заявил о нахождении Германии в состоянии конфликта с Россией

«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал канцлер ФРГ.

Фридрих Мерц Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ всегда открыто демонстрировал стремление к противостоянию с Россией, отметил политолог Василий Колташов. При этом он заявил, что в настоящее время Германия не готова к конфронтации, властям страны предстоит провести «украинизацию» общественного сознания. Он предположил, что через несколько лет в стране может появиться новое «поколение нацистов», ненавидящих Россию.