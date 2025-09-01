Медведев назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для Мерца и Макрона

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Послесловие: вести о том, что Трамп жив и что Россия продвигается [на Украине], — плохие новости для двуяйцевых близнецов Дмитрий Медведев Заместитель главы Совета безопасности РФ

В своей публикации политик прикрепил скриншот с текстом, в котором Мерц и Макрон называются «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами». Также отмечается, что один из них «жаждет мести», а другой, «петух», боится хищника у ворот и «шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным».

Макрон выступил с угрозой России

Президент Франции заявил, что если российский лидер Владимир Путин в ближайшее время не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Москва рискует столкнуться с новыми санкциями.

Если эта двусторонняя встреча, которую президент Путин обещал президенту [США Дональду] Трампу, не состоится до понедельника, я считаю, это будет означать, что президент Путин в очередной раз переиграл президента Трампа Эммануэль Макрон Президент Франции

Политик также назвал Путина хищником у ворот Европы. Он призвал ЕС «не быть наивным» перед лицом Москвы, так как российский лидер якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в том, что политик демонизирует Россию в интересах Европейского союза. По его словам, так президент пытается убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину.

В Германии обратились с призывом к Путину

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 26 августа призвал президента России показать миру свою готовность завершить конфликт на Украине. По его словам, главы внешнеполитических ведомств, с которыми он провел встречу, сошлись во мнении о необходимости усилить давление на Москву. Он добавил, что европейские страны и Соединенные Штаты также поддерживают предоставление Украине надежных гарантий безопасности после завершения конфликта.

Мерц, в свою очередь, оценил вероятность встречи Путина и Зеленского и заявил, что переговоров российского и украинского лидеров не будет. Однако западные лидеры ожидают, что встреча политиков состоится в течение ближайших двух недель, а если этого не произойдет, то «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев», добавил он.

На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Президент США также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин Фридрих Мерц Канцлер Германии

Канцлер рассказал, что в таком случае Трамп предлагал в качестве альтернативы организовать трехстороннюю встречу с участием лидеров России, Украины и США.

В России заметили высокомерие в подходах Европы к урегулированию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в подходах европейских стран к урегулированию конфликта на Украине чувствуется высокомерие.

Глава ведомства отметил, что без уважения интересов безопасности России, без уважения прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, не может идти речь о долгосрочных договоренностях.

По мнению Медведева, переговоры Трампа с участием Зеленского и лидеров европейских стран в Вашингтоне показали, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть американского президента.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS [Трампа] на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», — написал Медведев.