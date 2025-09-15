В России назвали возможных организаторов инцидентов с дронами в странах Евросоюза

Сенатор Муратов: Инциденты с дронами в Румынии и Польше могла организовать МИ-6

Инциденты с дронами в Румынии и Польше могла организовать британская разведка МИ-6. О возможной причастности спецслужбы к произошедшему заявил член комитета по обороне и безопасности Совфеда России Сергей Муратов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам сенатора, случай с якобы залетевшими в воздушное пространство Польши российскими беспилотниками вызывает большие вопросы, а последующее предложение главы МИД страны Радослава Сикорского создать над территорией Украины бесполетную зону только подтверждает, что это большая искусственно созданная провокация. Муратов считает, что страны Евросоюза специально инициируют подобные случаи из-за ситуации в зоне специальной военной операции, которая складывается не в их пользу.

Сенатор выразил мнение, что некоторые европейские государства не умеют воевать честно, из-за чего и прибегают к попыткам подставить Россию. Он допустил, что абсолютно все инциденты с дронами, с якобы оказавшимися в воздушном пространстве Евросоюза дронами, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6» с целью продвижения идеи о бесполетной зоне на Украине.

Муратов подчеркнул, что Россия продолжит господствовать в украинском небе. «Никакие бесполетные зоны не помешают нам продолжать вести боевые действия в соответствии с принятым планом. Сама возможность установления подобной зоны вызывает вопросы в плане реализации», — констатировал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал чушью заявления о нарушении воздушного пространства Румынии российским беспилотником. «Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию», — сказал он.

О том, что воздушное пространство Румынии в районе близкого к границе с Украиной города Тулча нарушил беспилотник, стало известно 13 сентября. При этом дрон не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. Власти страны возложили ответственность на Россию.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позже Туск обвинил в инциденте Россию, не предоставив доказательств причастности Москвы. В свою очередь, российское Минобороны предлагало провести консультации по поводу инцидента.