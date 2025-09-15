Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 15 сентября 2025Россия

В России назвали возможных организаторов инцидентов с дронами в странах Евросоюза

Сенатор Муратов: Инциденты с дронами в Румынии и Польше могла организовать МИ-6
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Инциденты с дронами в Румынии и Польше могла организовать британская разведка МИ-6. О возможной причастности спецслужбы к произошедшему заявил член комитета по обороне и безопасности Совфеда России Сергей Муратов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам сенатора, случай с якобы залетевшими в воздушное пространство Польши российскими беспилотниками вызывает большие вопросы, а последующее предложение главы МИД страны Радослава Сикорского создать над территорией Украины бесполетную зону только подтверждает, что это большая искусственно созданная провокация. Муратов считает, что страны Евросоюза специально инициируют подобные случаи из-за ситуации в зоне специальной военной операции, которая складывается не в их пользу.

Сенатор выразил мнение, что некоторые европейские государства не умеют воевать честно, из-за чего и прибегают к попыткам подставить Россию. Он допустил, что абсолютно все инциденты с дронами, с якобы оказавшимися в воздушном пространстве Евросоюза дронами, «были специально инициированы английской разведкой МИ-6» с целью продвижения идеи о бесполетной зоне на Украине.

Муратов подчеркнул, что Россия продолжит господствовать в украинском небе. «Никакие бесполетные зоны не помешают нам продолжать вести боевые действия в соответствии с принятым планом. Сама возможность установления подобной зоны вызывает вопросы в плане реализации», — констатировал он.

Материалы по теме:
«Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше
«Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше
14 сентября 2025
Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?
Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?
11 сентября 2025

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал чушью заявления о нарушении воздушного пространства Румынии российским беспилотником. «Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию», — сказал он.

О том, что воздушное пространство Румынии в районе близкого к границе с Украиной города Тулча нарушил беспилотник, стало известно 13 сентября. При этом дрон не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. Власти страны возложили ответственность на Россию.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил о нарушении воздушного пространства страны дронами. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позже Туск обвинил в инциденте Россию, не предоставив доказательств причастности Москвы. В свою очередь, российское Минобороны предлагало провести консультации по поводу инцидента.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очевидно». В Кремле заявили о войне НАТО с Россией

    Российского миллионера объявили в розыск

    Мелании Трамп посоветовали избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Раде предрекли завершение конфликта с Россией

    В России провозгласили приговор чемпиону Украины по боксу

    На Западе предупредили о превосходстве России по ПКР

    Курс рубля резко вырос

    Великобритания вызвала российского посла

    Обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей российский мэр подал в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости