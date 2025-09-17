Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер опроверг наличие авто премиум-класса

Военблогер Алехин заявил, что у него не было премиальных авто

Военный блогер Роман Алехин, которого обвиняют в отмывании денег на специальной военной операции (СВО), заявил, что у него не было премиальных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так военблогер прокомментировал данные о том, что он владел тремя автомобилями премиум-класса. Среди них электрокар ZEEKR 001 стоимостью в 4,3 миллиона рублей, Volkswagen Teramont стоимостью 3,5 миллиона рублей и Haval H7 стоимостью от 3,5 миллиона рублей.

Военблогер подтвердил, что в разное время автомобили были в пользовании фирмы его жены, однако премиальными, по его словам, транспортные средства не являются.

Кто такой Роман Алехин и в чем его обвиняют? Алехин — военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой. Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком. 9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей. Роман Алехин отвергает все обвинения.

«Ни одного (автомобиля) у меня премиального (не было). Даже Zeekr, он выглядит красиво, но машина за 5 миллионов не может считаться премиальной», — сказал Алехин.

Он добавил, что сейчас в его владении находятся Haval и два автомобиля Lada Largus. Volkswagen Teramont Алехин, как он расказал, продал участнику СВО, который пока его не перерегистрировал на себя.

