18:37, 22 сентября 2025Экономика

ЦБ резко поднял курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне в 84,02 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) резко повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 23 сентября, составят примерно 84,02 рубля. Для сравнения, в понедельник, 22 сентября, курс мировой резервной валюты в России держался на уровне в 83,59 рубля. Таким образом, регулятор поднял котировки доллара на 43 копейки. Официальный курс евро повысили на 8 копеек — с 98,88 до 98,96 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, подняли примерно на 3 копейки — с 11,7 до 11,73 рубля.

Ряд экспертов сходится во мнении, что доллар продолжит укрепляться к российской валюте осенью. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что к концу года котировки американской валюты вплотную приблизятся к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ожидает, что это произойдет раньше. Подобной динамике, отмечает она, поспособствует в том числе снижение цен на российскую нефть.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер придерживается более оптимистичной оценки. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ и возможной отмены продажи валютной выручки российских экспортеров, считает он, курс доллара до конца осени поднимется до 85-90 рублей. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу неблагоприятных для рубля факторов отнесла продолжающийся рост госрасходов, а также сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения.

