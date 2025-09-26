Россия
07:10, 26 сентября 2025Россия

Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

Премьер Армении Пашинян почти до часу ночи ждал встречи с Путиным в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян и Владимир Путин

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин увиделся с Пашиняном после нескольких встреч

25 сентября Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном. Кроме того, российский лидер встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Таким образом, армянскому политику пришлось ждать почти до часу ночи 26 сентября.

У нас всегда есть о чем поговорить, несмотря на то, что мы недавно вроде как и виделись, но тем не менее мы очень рады Вас видеть в Москве

Владимир Путинпрезидент России

На встрече с российской стороны также участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента России Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На переговорах обсудили атомную энергетику и двусторонние отношения

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение поучаствовать в форуме «Мировая атомная неделя». Он подчеркнул, что Армения тесно сотрудничает с Россией и работает над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Кроме того, идут переговоры с «Росатомом».

В общем, действительно, наши отношения планомерно развиваются. <...> И конечно же, повестка в наших отношениях очень богатая, и всегда, действительно, у нас есть много чего обсуждать

Никол Пашинянпремьер-министр Армении

До этого Путин и Пашинян лично встречались 31 августа в Тяньцзине (КНР) после торжественного приема в честь глав делегаций стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда Пашинян сообщил, что обсудил с Путиным углубление отношений Армении и России. Он также посчитал встречу насыщенной.

До этого президент Армении высказался об отношениях с Россией

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что страна более не является братом России. По его словам, Армения диверсифицировала свою экономику. Ереван также надеется на то, что Москва «учтет самостоятельные решения армянских властей».

Депутат Национального собрания (НС) Армении Айк Мамиджанян в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что Пашинян может променять отношения с Россией на сохранение власти. По мнению эксперта, армянский премьер не заинтересован в поддержании союзнических связей между Арменией и Россией.

28 августа Пашинян допустил выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, невозможно быть участником Евросоюза (ЕС) и ЕАЭС.

В свою очередь, вице-премьер России Алексей Оверчук указал, что решение о выходе Еревана из ЕАЭС должны принимать граждане Армении. «И если когда-либо такое решение будет приниматься, то, я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — отметил он.

