Российский бизнес обеспокоился низкими темпами роста экономики

Глава РСПП Шохин: Для поддержания инвестактивности нужен рост ВВП не менее 2 %

Для поддержания инвестиционной активности в стране на оптимальном уровне ежегодные темпы роста национальной экономики должны быть не менее 2 процентов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее же время инвестактивность на внутреннем рынке сдерживают масштабные западные санкции вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Центробанка (ЦБ), посетовал руководитель отраслевого объединения. В результате темпы роста российской экономики уже продолжительное время остаются низкими.

Это затрудняет выполнение первоочередных задач, включая реализацию социальных обязательств и оборонных целей, отметил Шохин. Поддерживать же инвестиционную активность в стране при ежегодных темпах роста ВВП ниже 2 процентов будет крайне трудно. Глава РСПП не ожидает восстановление динамики в обозримом будущем. В 2025 году российская экономика, согласно его ожиданиям, «хорошо, если вырастет чуть более чем на процент», а в 2026-м прирост составит порядка 1,3 процента. Этого мало для активного развития ВВП РФ, констатировал он.

Одним из главных тормозов для качественного повышения деловой и производственной активности в стране он назвал ключевую ставку ЦБ, которая продолжает находиться на заградительном уровне для многих российских компаний и предприятий. По итогам сентябрьского заседания совет директоров регулятора понизил планку лишь до 17 процентов, хотя для бизнеса оптимальным вариантом стало бы ее падение до 10-12 процентов, а в идеале — ниже 10 процентов, утверждал Шохин. Подобная политика ЦБ в итоге приводит к резкому замедлению темпов роста российской экономики, пояснял он. По данным Росстата, в январе-июне ВВП РФ увеличился на 1,2 процента. Для сравнения, по итогам 2024-го прирост составил 4,3 процента.

О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На деловую и производственную активность российского бизнеса все больше влияние оказывают западные санкции, усложнение проведения трансграничных расчетов, кадровый дефицит вкупе с рекордно низкой безработицы и падение экспорта. При таком раскладе эксперты не исключили околонулевых темпов роста ВВП РФ по итогам этого года.