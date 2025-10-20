Мир
19:46, 20 октября 2025Мир

«Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сочли «неумными». Так ее заявление прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?» — сказала она. По мнению Захаровой, Каллас никогда не была выдающимся дипломатом, а ее мысли какие-то обрывочные.

В понедельник, 20 октября, Reuters сообщило, что Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

В следующем заявлении евродипломат отметила, что Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса. Однако она назвала подобные встречи безрезультатными. «Мы работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру, что эти встречи не принесут результатов, если Украина или Европа не будут в них участвовать», — сказала она.

Захарова обвинила ЕС в эскалации перед встречей президентов России и США

«Очевидно, что они делают все для эскалации конфликта, как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна», — считает Захарова. Она обвинила Евросоюз в эскалации конфликта на Украине и подчеркнула, что в объединении начали совершать «активные подрывные усилия».

При этом Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу для подготовки встречи Путина и Трампа.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

«По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», — сказала она.

