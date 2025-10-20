Владелец шахты «Листвяжная» Федяев получал зарплату более 4 миллионов рублей

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, где четыре года назад из-за взрыва метана погиб 51 человек, получал ежемесячную зарплату в более чем четыре миллиона рублей, о чем стало известно РИА Новости из материалов его уголовного дела.

Владелец шахты и председатель совета директоров «СДС-Уголь», официально значившийся как директор по перспективному развитию «Листвяжной», имел должностной оклад в 937,1 тысячи рублей, надбавку в 555 тысяч рублей, надбавку за безопасный труд в размере еще 20 процентов, премию в размере 100 процентов и плюс еще районный коэффициент (в Кемеровской области он составляет 1,3). Таким образом, его месячная зарплата составляла 4,1 миллиона рублей.

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В пятницу также стало известно, что суд снял арест с имущества Федяева.

Федяев после взрыва пытался создать подложные доказательства своей невиновности

В марте этого года Федяева приговорили к 3,5 года условно по статьям о нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. По мнению обвинения, он, а также гендиректор Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов умышленно бездействовали ради извлечения выгоды и преимуществ для себя и акционеров «СДС-Уголь» и не принимали необходимых мер по обеспечению безопасности в шахте.

РИА Новости дополняет, что зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, Якутова — 1,5 миллиона рублей.

В ходе расследования, в частности, стало известно, что руководство «Листвяжной» закупало средства безопасности задним числом — уже после трагедии в шахте, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Там были в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности.

Еще при аресте Федяева, последовавшего спустя почти три недели после взрыва, адвокат и бывший следователь прокуратуры Лариса Гусева объясняла, что следствию будет достаточно сложно доказать вину Михаила Федяева, а его дело вызвано широким общественным резонансом и скорее духом, чем буквой закона. Как говорит юрист, формально владелец или учредитель нанимают топ-менеджеров из числа профессионалов, которые и несут ответственность за все, что происходит на предприятии.

Сам Михаил Федяев еще до ареста заявил президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию. В ответ на вопрос о том, следит ли совет директоров за тем, что происходит в сфере безопасности, «или только деньги считает», он отметил, что, «оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тогда также сообщалось, что фактическим владельцем компании «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания против него дал один из арестованных менеджеров. По его данным, экс-депутат вместе с сыном Андреем контролировал работу компании через офшорную фирму Mirtrade, которой принадлежит 50 процентов акций холдинга. За год через нее прошло более 1,5 миллиарда долларов, что принесло Гридину 132 миллиона долларов. Допросить Гридина следователи не успели, так как тот улетел в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Погибли 46 шахтеров, а позднее пять горноспасателей, участвовавших в поисках.