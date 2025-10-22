Генштаб заявил, что ВСУ все чаще атакуют Россию дальнобойными беспилотниками. Под угрозой жилые массивы

Генштаб заявил о возросшей угрозе ударов по жилым массивам в России

В России возросла угроза нанесения ударов по территории страны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом граждан предупредил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Опасность со стороны соседнего государства возросла из-за дальнобойных дронов ВСУ, пояснил он. Под ударом могут оказаться объекты критической инфраструктуры и жилые массивы, указал Цимлянский.

На защиту объектов предложили направлять резервистов

Также вице-адмирал высказался о предложении Минобороны направлять резервистов на сборы для защиты объектов. Речь идет о законопроекте, который предусматривает возможность направления резервистов на сборы для защиты инфраструктуры только на территории своего региона.

При этом Цимлянский обозначил, что главным отличием резервистов от контрактников является совмещение трудовой деятельности по основному месту работы.

Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве Владимир Цимлянский представитель Генштаба ВС России

ВСУ ударили по России дронами нового типа

В ночь на 22 октября ВСУ атаковали Дагестан. Один из беспилотников врезался в строящееся здание торгового центра, внутри которого никого не было, другой сдетонировал над предприятием. В сети появились кадры последствий удара.

Сообщалось, что ВСУ ударили по Дагестану дронами нового типа с иностранной маркировкой. При атаке предварительно могли использоваться БПЛА, разработанные на основе украинского дрона Chaklun.

В Махачкале после удара ВСУ часть образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение.