Стоимость зарубежных активов подсанкционного «Лукойла» оценили

Аналитик Касаткин оценил стоимость зарубежных активов «Лукойла» до $9 млрд

Рыночная стоимость зарубежных активов попавшего под санкции США российского нефтяного гиганта «Лукойла» оценивается до 9 миллиардов долларов. Об этом заявил партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, его слова приводит ТАСС.

Компании, уточнил эксперт, принадлежат активы как в дружественных, так недружественных странах. В Европе «Лукойл» владеет долями в местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Кроме того, у компании есть в Евросоюзе (ЕС) и США сети автозаправочных станций (АЗС), пояснил аналитик. Совокупную стоимость всех активов энергогиганта в западных странах Касаткин оценил примерно в 4,5-5 миллиарда долларов. За эту сумму «Лукойл» сможет продать активы и выйти из совместных с партнерами проектов в энергетической сфере.

Что касается нейтральных или дружественных государств, то суммарная стоимость долей подсанкционной компании в Ираке, Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Казахстане оценивается приблизительно в 4 миллиарда долларов. При необходимости срочного выхода из местных проектов «Лукойл» сможет выручить порядка 1-2 миллиардов. Однако для российской компании этот шаг не будет выгодным. «Лукойл» вряд ли выйдет из этих проектов», — резюмировал Касаткин. Скорее всего, энергогигант решит избавиться от своих долей в западных странах и сможет рассчитывать на доход в размере до 5 миллиардов долларов, заключил эксперт.

О планах руководства «Лукойла» продать свои зарубежные активы стало известно вскоре после включения компании в американский, европейский и британский санкционные списки. При этом, о каких конкретно долях или проектах идет речь, представители концерна раскрывать не стали. Западные рестрикции затронули все дочерние компании «Лукойла» в ЕС, США и Великобритании. На этом фоне в Финляндии уже приступили к закрытию местной сети Teboil. В дальнейшем подобному примеру, скорее всего, последуют и в ряде других стран блока.