Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой из-за атак на Белгородское водохранилище

Примерно четыре тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались под угрозой затопления после атаки на Белгородское водохранилище, произошедшей в конце прошлой недели.

Как пишет Mash, теперь вода может дойти до Волчанска, откуда, предположительно, и наносились удары по плотине. В случае такого исхода вода снесет оборонные линии 57-й и 58-й украинских бригад.

Ситуация может сыграть на руку Российской армии

Как указано в сообщении, в этом случае формирования ВСУ будут не способны дальше удерживать город, что создаст беспрепятственное продвижение Российской армии в Харьковской области, которая на этом направлении уже расширила килл-зону и «поражает все, что движется».

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

При этом, несмотря на риски, ВСУ продолжают атаковать дамбу дронами. Однако последующие попытки не приносят результатов для Киева.

Россияне эвакуировались из опасной зоны

Еще в минувшие выходные, после того, как было зафиксировано затопление территорий, глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков призвал граждан к эвакуации.

По данным Mash, в Белгородской области отселили 156 жителей, 13 из которых уже вернулись домой. Уточняется, что к жилым районам вода так и не подошла. При этом, как отмечал Гладков, затоплены оказались огороды.

Угроза затопления станет серьезной только при разрушении плотины. В этом случае выход реки Северский Донец из берегов продлится около двух недель

На сооружении в данный момент идут восстановительные работы. Накануне сообщалось, что ситуация на водохранилище стабильная.

В России пообещали жесткий ответ на действия ВСУ

Ответственность за атаки на Белгородское водохранилище взяли на себя подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В атаке принимали участие беспилотные летательные аппараты типа «Дартс».

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Как считает депутат Госдумы Юрий Швыткин, главной задачей Киева было посеять панические настроения среди мирных граждан, а также причинить как можно больше урона россиянам.

Также ВСУ обвинили в попытке создать техногенную катастрофу в российском регионе. Депутат Госдумы Андрей Колесник, в свою очередь, указал, что Киев ждет жесткий ответ на подобные провокации.

На такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу Андрей Колесник депутат Госдумы

Он добавил, что у России уже есть опыт ликвидации последствий наводнения после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции. Поэтому Москва полностью готова к устранению подобных проблем.