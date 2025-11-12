«Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

Глава Сербии Вучич: Европа готовится к войне с Россией

Европа готовится к масштабной войне с Россией. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что армия страны должна быть готова к боевым действиям через три, четыре года. «Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — подчеркнул глава Сербии.

Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться Александр Вучич президент Сербии

Он заметил, что Белград оказался буквально «между молотом и наковальней» в условиях возможного военного конфликта. Вучич подчеркнул, что на фоне этого страна должна принять все меры для собственного военного усиления — прежде всего политик призвал усилить сербские Военно-воздушные силы (ВВС).

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Министры обороны европейских стран провели учения по сценарию потенциальной войны с Россией. Они состоялись в Норвегии.

В рамках прошедших мероприятий страны-участницы должны были разработать план, который был бы применен при получении сообщений о «враждебных действиях России». Согласно этому сценарию, Европа должна будет проанализировать последние разведданные, касающиеся России, а также сопоставить посты в социальных сетях и обрывки прочей информации, чтобы выбрать наилучшую тактику реагирования.

Фото: Yves Herman / Reuters

«Эти страны [Северной Европы] живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно», — высказал свое мнение об учениях глава британского Минобороны Джон Хили.

В России назвали условие, при котором НАТО может начать войну

Военный блок может вступить в войну с Россией после поражения Украины. Такое предположение сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он заметил, что грядущее поражение Киева будет расценено НАТО как собственный крах, поскольку все эти годы альянс помогал Украине не только вооружением, но и разведданными.

Если бы не их ракеты, танки и самолеты, вопрос специальной военной операции уже давно был бы решен. Они готовятся к возможному вторжению в Россию, промывая мозги населению собственных государств Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин добавил, что военный блок вряд ли успокоится с проигрышем Украины. НАТО, вероятно, захочет взять реванш, резюмировал эксперт.