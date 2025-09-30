«Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

Канцлер Мерц заявил об отсутствии мира в Германии

Германия больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Политик прокомментировал инциденты с якобы российскими дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, эти происшествия вызывают тревогу, однако происхождение данных дронов пока неизвестно.

«Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.

Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира Фридрих Мерц канцлер ФРГ

Одновременно с выступлением Мерца схожее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, сейчас между Россией и Западом уже идет конфликт.

Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что война с Россией — не перспектива, а уже состоявшийся факт.

Это война. Мы не хотели этого, иногда это странно, война нового типа, но это все равно война Дональд Туск премьер-министр Польши

На Западе разошлись в вопросе войны России и НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига на форуме по безопасности в Варшаве попросил признать факт, что в настоящий момент идет война России и НАТО. «Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом... Нам нужно признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, в необъявленной войне», — рассказал дипломат.

Бывший руководитель контрразведки Великобритании MI5 Элиза Мэннингем-Буллер допустила, что в той или иной степени война с Россией уже идет. «Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются», — отметила экс-глава спецслужбы.

Однако на Западе звучит и противовоположная точка зрения. В частности, президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что страны НАТО и Евросоюза не находятся в состоянии конфликта с Россией. Кроме того, он отметил, что представителям Запада необходимо сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро.

В России отреагировали на заявления Запада о войне

Глава МИД России Сергей Лавров признал, что при помощи Украины НАТО и Евросоюз объявили России войну и сейчас напрямую в ней участвуют. По словам дипломата, эти объединения не соблюдают принципы Устава ООН, что является «проявлением неоколониальных амбиций, ведущих к росту глобальной нестабильности», и в итоге ведет к возникновению региональных конфликтов.

Также глава российской дипломатии заявил, что Москву тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Он призвал не забывать об истории и уроках прошлого в ситуации, «когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация».

Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил войну России с Европой. Перечислив все за и против, он пришел к выводу, что полностью исключать риска полномасштабного конфликта с Евросоюзом нельзя. «Фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся», — посетовал политик.